Draško Aćimović : “Enormne krađe su izvršene na teritoriju BiH.Ako pravosuđe ako počne da radi to će biti serija hapšenja” (Video)

Održan je drugi politički forum Evropske unije i Bosne i Hercegovine u Briselu.

Ubrzanje evropskog puta države bila je glavna tema razgovora evropskih dužnosnika i mnogobrojne bh. delegacije, koju su činili predstavnici svih nivoa vlasti u zemlji. Tokom susreta učesnici su informisali komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelyija o postignutim rezultatima i evidentnim koracima u vezi s njihovim nadležnostima u periodu nakon održavanja 1. političkog foruma na visokom nivou između BiH i EU u Sarajevu. Razgovaralo se i novom EU Planu rasta za regiju Zapadnog Balkana. O tome, ali i drugim aktuelnostima za Hayat TV je govorio bivši diplomata i ekonomista Draško Aćimović.

“Cilj je predizborna aktivnost unutar EU. Učestvovali smo u nečemu u čemu nismo trebali učestvovati. Možemo reći da se moglo za nekih pet do sedam hiljada penzionera dati po 100 KM umjesto ovog što je potrošeno za ovaj put. Možda su neki političari imali potrebu da vrate usluge nekim od evropskih predstavnika, pa je zato 100 ljudi došlo kod jednog Varhelyija. Minimum pet do sedam hiljada naših penzionera je oštećeno da nisu dobili na poklon po 100 maraka već su plaćeni putni troškovi. Cijeli ovaj period koji će biti do izbora je predizborna kampanja u EU. Ne možemo više očekivati ništa. Dolaze praznici, a ti praznici su do sredine januara. Svi su oni u kampanji, a ovo se koristi za promociju. Naš zadatak je da bismo napravili evropsku BiH, organizujemo konferencije evropske BiH sa svim učesnicima u vlasti. Time bi usvojili sve što je potrebno, napravili BiH koja ima evropsku budućnost, zatvorili negativizme, dogovorili bi ubrzan pristup prema EU… “, istakao je Aćimović.

Aćimović se dotakao toga koliko se ovom prilikom moglo pokazati jedinstvo u BiH, jasna opredjeljenost za članstvo BiH u EU. Čuli smo od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Bojane Krišto kako očekuje da bi BiH u decembru mogla dobiti datum za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

“Jedinstveni su kada treba podijeliti novce od javnih nabavki, kupiti nove aute, kancelarije… Što se tiče puta u EU, nisu jedinstveni. Ne mogu ni biti jedinstveni. Ne možemo se ovako kao prosjaci ponašati. Ovih 14 prioriteta koje treba da ispunimo oni mijenjaju BiH. Ako imamo sa jedne strane da se to želi, to treba isforsirati što prije. To su neprekidne izjave. Politika u BiH izgleda kao dvije komšinice na prozoru. Sva naša politika je šta je rekao ovaj ili onaj. Politika nije svakodnevno tračanje. Dok oni govore, kradu u međuvremenu. Sve naše sigurnosne službe su zatpane predmetima i pravosuđe ako počne da radi to će biti serija hapšenja. Enormne krađe su izvršene na teritoriju BiH”, rekao je Aćimović.

[“

(Kliker.info-Hayat TV)