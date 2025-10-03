Dramatično “upozorenje” Vučića : “Biće rata, Vojska Srbije je spremna”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas da se, kako je rekao, “cijeli svijet priprema za rat” i da je samo pitanje vremena kada će do njega doći.

“Biće sve teže u svijetu. Ljudi moraju znati da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju, to znači da će ga i biti. Ja vam kažem – biće”, izjavio je Vučić prilikom otvaranja brze pruge Beograd–Subotica, prenosi Telegraf.

Naglasio je da je Vojska Srbije spremna da odvrati svakog neprijatelja, ali da država mora povećati i druge rezerve.

“Dva puta sam povećavao rezerve hrane i vojske, sad ću ponovo tražiti povećanje”, rekao je.

Osvrnuo se i na američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), tvrdeći da neće biti problema u snabdijevanju gorivom.

“Neće biti kupovine benzina u kanticama, a ako do toga ikada dođe – jedini krivci su oni”, zaključio je Vučić.

(Kliker.info-Vijesti)