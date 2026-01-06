Dramatično upozorenje Donalda Trumpa : Ako ne pobijedimo na izborima, opozvat će me

Američki predsjednik Donald Trump uputio je danas dramatično upozorenje članovima svoje stranke, poručivši kako republikanci moraju osigurati pobjedu na predstojećim međuizborima ili će se suočiti s njegovim opozivom od strane demokrata, javlja Reuters.

“Morate pobijediti na međuizborima jer, ako ne pobijedimo na međuizborima, bit će to jednostavno – mislim, naći će razlog da me opozovu”, rekao je Trump na sastanku s republikanskim zastupnicima Zastupničkog doma u Washingtonu. “Bit ću opozvan.”

Predsjednik je pozvao kolege republikance na veće jedinstvo oko ključnih pitanja, od rodne politike do zdravstvene njege i izbornih reformi. Naglasio je potrebu da svoje politike odlučnije predstave javnosti, koja je frustrirana rastućim troškovima života.

O ishodu izbora u novembru, na kojima će se birati svi zastupnici u Zastupničkom domu i trećina senatora, ovisi i sudbina Trumpove političke agende.

Tokom govora, Trump je predvidio “epsku pobjedu” republikanaca, ali je istovremeno izrazio i zabrinutost zbog historijskog presedana prema kojem stranka aktuelnog predsjednika obično loše prolazi na međuizborima.

“Kažu da kada pobijediš na predsjedničkim izborima, izgubiš međuizbore”, rekao je Trump. “Volio bih da mi možete objasniti šta se, dovraga, događa s umom javnosti.”

Iako su republikanci u Zastupničkom domu dosad uglavnom iskazivali golemo poštovanje prema Trumpu, u posljednje vrijeme počeli su pokazivati znakove nezavisnosti. Zastupnički dom bi ove sedmice mogao glasati o poništenju veta koji je Trump uložio prošlog mjeseca na projekte vodoopskrbe u Coloradu i Utahu, iako nije jasno hoće li taj pokušaj dobiti potrebnu dvotrećinsku većinu.

Podsjetimo, Trump je već dva puta bio opozvan u Zastupničkom domu pod kontrolom demokrata tokom svog prvog mandata od 2017. do 2021. godine, zbog optužbi za zloupotrebu ovlasti u slučaju Ukrajine te uoči nereda na Kapitolu 6. januara 2021. U oba slučaja oslobodio ga je Senat, u kojem su republikanci imali većinu.