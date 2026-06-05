Nakon što na dvodnevnoj sjednici Vijeća za provedbu mira nije postignut dogovor oko izbora visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, oglasila se Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.

-U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira (PIC) izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu (BiH)

Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija.

Sekretar Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao „gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji“.

Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIC da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Evropska neodlučnost i odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navode iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)