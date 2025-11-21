Dramatično obraćanje Volodimira Zelenskog: “Ovo su najteži trenuci u našoj povijesti. Biramo između dostojanstva i SAD-a!” (Video)

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo se obratio Ukrajincima videoporukom u kojoj je upozorio da se zemlja nalazi u jednom od najkritičnijih trenutaka od početka rata.

Govorio je o iznimno snažnom političkom i diplomatskom pritisku iz Sjedinjenih Američkih Država te o teškim odlukama koje Kijev mora donijeti u sedmicama koji dolaze.

“Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj povijesti. Upravo sada, Ukrajina možda mora donijeti iznimno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 točaka, ili izuzetno oštra zima, najokrutnija, i daljnji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i biti prisiljen vjerovati nekome tko nas je već dva puta napao. Oni će čekati naš odgovor”, rekao je Zelenski.

“Pritisak na Ukrajinu upravo sada je među najtežima ikad”, dodao je.

“Vodit će se konstruktivna potraga za rješenjima sa Sjedinjenim Državama. Izložit ću argumente, uvjeravati i ponuditi alternative, ali neprijatelju nećemo dati nikakve povode da kaže da Ukrajina nije spremna za mir”, naglasio je ukrajinski predsjednik.

“Mi smo, naravno, napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti”, rekao je Zelenski.

“Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati s međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti iz vida tko je naš pravi neprijatelj”, poručio je.

Osvrnuo se i na početak invazije.

“Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom”, rekao je Zelenski.

“Sljedeći tjedan bit će težak. Bit će puno pritiska – političkog i informacijskog, kako bi nas pokušali razdvojiti i destabilizirati”, rekao je Zelenski.

