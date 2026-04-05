U javnosti se ubrzano širi videosnimka koja navodno prikazuje dramatične obračune između američkih snaga i iranskih milicija tijekom operacije spašavanja člana posade oborenog borbenog aviona F-15 na iranskom teritoriju.

Društvenim mrežama kruži snimka koja navodno dokumentira intenzivne sukobe američkih vojnika i iranskih militanata tijekom akcije izvlačenja jednog od pilota nakon što je u Iranu srušen američki F-15. Videosnimku je objavio sigurnosni analitičar Babak Taghvaee, poznat po suradnji s renomiranim medijskim kućama, tvrdeći da prikazuje “teške sukobe između CSAR timova USAF-a i militanata IRGC-a Basij koji pokušavaju zarobiti drugog člana posade F-15E kojem su seljani pružili sklonište u Kuh-e-Siahu, u okrugu Kuhdašt u Iranu”.

Taghvaee također navodi da je pilot A-10C+, koji je pružao zračnu podršku helikopterima, djelovao protiv pripadnika milicije Basij te na njih ispalio navođene projektile, “ubivši ih prije nego što su uspjeli zarobiti člana posade.” Autentičnost snimke zasad nije neovisno potvrđena.

Podsjetimo, Iran je u petak srušio F-15, nakon čega je vrlo brzo pronađen prvi član posade. Sjedinjene Države potom su pokrenule veliku potragu za drugim pilotom. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je potvrdio da je pronađeni pilot ozlijeđen, ali izvan životne opasnosti. Usto je istaknuo da je američka vojska “izvela jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u američkoj povijesti”.

U poruci objavljenoj nakon spašavanja, Trump je poručio da su američke snage uoči akcije sustavno pratile “vrlo cijenjenog pukovnika”, naglasivši da je pilot “zadobio ozljede, ali da će biti dobro”. Dodao je i kako je “ovaj hrabri ratnik bio iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga progonili naši neprijatelji. Na moju uputu, američka vojska poslala je desetke zrakoplova, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, da ga izvuku”.