Dramatični izbori u Sloveniji : Robert Golob proglasio pobjedu, Janez Janša se žali !

23 Marta
04:58 2026
Na parlamentarnim izborima u Sloveniji, Pokret Sloboda Roberta Goloba tijesno je pobijedio SDS Janeza Janše. Janša sumnja u rezultate, dok Golob najavljuje formiranje vlade bez suradnje sa SDS-om.
“Sloboda. Ovo je bilo stvarno napeto”, poručio je u prvom obraćanju Robert Golob.

Janez Janša u prvoj je reakciji aludirao na nepravilnosti pri brojanju glasova te je najavio da će njegova stranka sama prebrojati svaki glas.

Nakon 99.67 posto prebrojanih glasova rezultat izbora u Sloveniji i dalje je iznimno tijesan. U vodstvu je Gibanje Svoboda Roberta Goloba s 28.56 posto glasova i 29 zastupnika u parlamentu.

SDS Janeza Janše slijedi s 28.12 posto glasova, što toj stranci zasad donosi 28 mandata.

Na trećem je mjestu koalicija NSi-ja, SLS-a i Fokusa s 9.33 posto glasova i devet mandata.

Slijede SD sa 6.70 posto i Demokrati sa 6.69 posto, što bi objema strankama donijelo po šest zastupnika.

Parlamentarni prag prešle su i Resni.ca s 5.56 posto te Levica s Vesnom s 5.44 posto. Obje bi, prema tim podacima, dobile po pet mandata.

Izbori u Sloveniji održani su nakon oštre i polarizirane kampanje u kojoj su se, prema Reutersu i drugim medijima, sukobili liberalni, proevropski blok Roberta Goloba i desni populistički blok Janeza Janše.

U fokusu kampanje bili su privreda, reforme, optužbe za korupciju i navodi o stranom uplitanju, a upravo bi postizborna koalicijska matematika sada mogla biti presudna za to tko će formirati novu slovensku vladu.

U fokus kampanje došla je afera s navodnim uplitanjem izraelske privatne špijunske firme Black Cube, nakon izvještaja da se njeni predstavnici povezivali s Janšom.

Golob je aktealni slovenski premijer i šef liberalnog Gibanja Svoboda, a Janša čelnik desnog SDS-a i bivši premijer.

