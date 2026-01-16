Njemački kancelar Friedrich Merz pridružio se talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu u pozivu Europi da obnovi odnose s Rusijom.

Merz je bio vatreni pristaša Ukrajine, ali sada kaže kako Rusiju smatra “europskom zemljom” i izrazio je nadu u obnovu odnosa između Berlina i Moskve, izvijestio je Die Welt 15. januara.

Zanimljivo, i ruska agencija TASS večeras prenosi ovu vijest. Sigurno ne bez razloga: riječ je o jednoj od najdramatičnijih promjena retorike od strane nekog od državnika ključnih europskih država s obzirom kako je upravo Merz do sada bio jedan od predvodnika najoštrijih kritičara Rusije i njenog čelnika Vladimira Putina osobno.

„Rusija je europska zemlja“, rekao je Merz govoreći na novogodišnjem prijemu u Trgovinskoj komori Halle-Dessau.

Potom je izrazio nadu u ponovno uravnoteženje odnosa s Moskvom. Dodao je da će, ukoliko se ravnoteža s Rusijom dugoročno obnovi i ako prevlada mir, EU i Njemačka proći još jedan test.

Podsjećamo kako se talijanska premijerka Giorgia Meloni 9. januara pridružila pozivima europskih čelnika – prije svega francuskog predsjednika Emmanuela Macrona – da se započnu izravni pregovori s Rusijom o završetku ukrajinskog rata. Međutim, upozorila je da će inicijativu morati koordinirati čelnici EU-a ili bi u suprotnom zbrka mogla ići u korist Vladimiru Putinu.

Njezin poziv slijedi nakon komentara francuskog predsjednika Emmanuela Macrona prošle sedmice da bi Europa trebala ponovno uspostaviti političke odnose i direktno surađivati ​​s Kremljom kako bi se završio četverogodišnji rat.

Macron je rekao kako bi Europljani trebali tražiti izravan dijalog s Moskvom ako se trajni mir ne može postići kroz trenutne mirovne pregovore koji su postigli stvarni napredak u posljednja dva mjeseca, a kulminirali su sastankom u Mar-a-Lagu 28. decembra.

Ruski mediji sinoć prenose kako je njemački kancelar Friedrich Merz nazvao Rusiju europskom zemljom i izrazio nadu da će EU postići ravnotežu u odnosima s Moskvom.

Merz je tokom govora u Halle-Dessau rekao kako ovaj njegov komentar nije zato što je bio na istoku Njemačke.

“To govorim gdje god se nalazim u Njemačkoj”, rekao je, dodajući kako je “Rusija europska zemlja” – prenosi TASS.

