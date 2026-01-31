Dramatična promijena : Saudijski ministar odbrane kaže da bi Trumpovo odustajanje od bombardiranja Irana ohrabrilo režim

Saudijski ministar odbrane, princ Khalid bin Salman (KBS), izjavio je u petak na privatnom brifingu u Washingtonu da će, ako predsjednik Trump ne ispuni svoje prijetnje Iranu, režim na kraju postati jači, rekli su četiri izvora za Axios.

Zašto je to važno. Jednostavno rečeno, ovo je preokret u odnosu na javne saudijske govorne tačke koje upozoravaju na eskalaciju i na duboku zabrinutost koju je prijestolonasljednik Mohammed bin Salman (MBS) izrazio Trumpu prije tri sedmice. To upozorenje bio je jedan od razloga zašto je Trump odlučio odgoditi napad.

Inače, KBS, mlađi brat prijestolonasljednika i njegov najbliži povjerenik, posjetio je Washington radi sastanaka o Iranu dok se regija priprema za američku vojnu akciju, a odgovor za koji se Teheran zakleo da će biti “bez presedana” po obimu.

Trump je naredio masovno gomilanje američke vojske u Zaljevu, iako zvaničnici Bijele kuće insistiraju da nije donio konačnu odluku i da je i dalje spreman istražiti diplomatske mogućnosti.

Trenutno nema ozbiljnih direktnih pregovora između SAD-a i Irana. Američki zvaničnici kažu da Teheran ne izgleda zainteresovan za dogovor zasnovan na maksimalističkim uslovima SAD-a.

“Iran uvijek želi postići dogovor. Ali kakav dogovor želite postići je problem. Kakav dogovor Iran želi postići, a kakav dogovor SAD prihvataju? To je vrlo dobro pitanje i ne vidimo da će se to postići u ovom trenutku”, rekao je zvaničnik iz Perzijskog zaljeva.

Kako javlja Axios KBS je u četvrtak održao dug sastanak u Bijeloj kući sa državnim sekretarom Marcom Rubiom, sekretarom odbrane Peteom Hegsethom, izaslanikom Bijele kuće Steveom Witkoffom i predsjedavajućim Združenog štaba generalom Danom Caineom.

Primarni fokus bio je na mogućnosti američkog napada na Iran, prema izvoru upućenom u situaciju.

Prije ovog sastanka javni stav Saudijske Arabije bio je vrlo oprezan. MBS je u srijedu u pozivu rekao iranskom predsjedniku da kraljevstvo neće dozvoliti SAD-u da koristi njegov zračni prostor za napad na Iran.

Saudijci su u saopštenju naveli da poštuju iranski suverenitet i traže diplomatsko rješenje. Njegov brat je međutim bio manje suzdržan na jednosatnom sastanku u petak sa oko 15 stručnjaka iz istraživačkih centara za Bliski istok i predstavnicima pet jevrejskih organizacija.

Prema izvorima, rekao je da misli da će Trump morati preduzeti vojnu akciju nakon što je sedmicama prijetio, ali da će također morati pokušati ublažiti rizike regionalne eskalacije.

“U ovom trenutku, ako se to ne dogodi, to će samo ohrabriti režim”, rekao je KBS, prema izvorima u prostoriji.

Dva izvora su rekla da razumiju da KBS odražava poruku koju je prenio u Bijeloj kući. Međutim, također je rekao da je napustio taj sastanak bez jasne ideje o tome kakva je strategija ili namjere Trumpove administracije u vezi sa Iranom.

U odvojenom brifingu u petak, zvaničnik Perzijskog zaljeva rekao je da je regija “zaglavljena” u poziciji u kojoj američki napad na Iran rizikuje “loše ishode”, ali da bi neučinjenje toga značilo da će “Iran iz ovoga izaći jači”.

Zanimljivo je da su prije samo tri sedmice, Saudijci praktično molili SAD da ne bombarduju Iran i upozoravali na rizik regionalnog rata, kažu američki zvaničnici.

Jedan od razloga za ovu promjenu mogao bi biti taj što su Saudijci utvrdili da je Trump odlučio napasti i ne žele da ih se doživljava kao nekoga ko se protivi tom potezu.

Tri izvora sa pomenutog sastanka u prostoriji rekla su da KBS insistira da se Saudijska Arabija ne udaljava dalje od Izraela ili prema Muslimanskoj braći.

Također je odbacio zabrinutost prisutnih o porastu antiizraelskog raspoloženja u saudijskoj štampi i društvenim mrežama.

“Nekoliko puta je rekao da je to besmislica. Što je to više govorio, to je manje umirujuće zvučalo”, rekao je jedan učesnik, a javlja Axios.

(Kliker.info)