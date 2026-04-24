(Kliker.info)

Evropljani moraju pojačati svoje napore i braniti vlastite interese jer su Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija sada svi ‘protiv’ Evrope, upozorio je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

„Ne smijemo podcijeniti da je ovo jedinstven trenutak u kojem su američki, ruski i kineski predsjednici protiv Evropljana. Ovo je pravi trenutak za buđenje“, rekao je Macron u razgovoru s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom u Atini.

Dodao je da Evropa mora pokazati više samopouzdanja i izgraditi vlastitu političku agendu, prenosi Politico.

„Ovo je historijski trend. Možemo sarađivati ​​sa Sjedinjenim Američkim Državama po nekim pitanjima, što i dalje ima smisla zbog zajedničkih vrijednosti i historijskih veza, ali vjerujem da će ovaj pristup potrajati“, rekao je.

Istakao je da su tokom Trumpovog prvog mandata evropske zemlje ovo smatrale izuzetkom koji će proći, pa nisu provodile dublje promjene.

„Sada su mnogi svjesniji situacije i razumiju da moramo reagovati, djelovati kao Evropljani, biti ujedinjeniji i braniti svoje interese“, rekao je Macron.

Francuski predsjednik stigao je u Atinu nakon neformalnog sastanka Evropskog vijeća na Kipru, gdje je razgovarano i o jačanju evropske sigurnosti.

Francuska i Grčka će uskoro potpisati obnovu bilateralnog sigurnosnog sporazuma, koji uključuje klauzulu o međusobnoj odbrani i saradnji u oblasti vojne opreme. Novi sporazum predviđa produženje za još pet godina i proširenje saradnje na vanjsku politiku, civilnu zaštitu i ekonomiju.

