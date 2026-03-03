Dramatičan poziv Marca Rubija : ” Odmah napustite Bliski istok , najteži udarci američke vojske tek dolaze”

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a u ponedjeljak je pozvalo Amerikance da “ODMAH NAPUSTE” više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran.

Pomoćnica državnog sekretara za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz “zbog sigurnosnih rizika”.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je ministarstvo posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje. Upozorenje izdano u ponedjeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen.

Američka ambasada u Ammanu u Jordanu ranije u ponedjeljak objavilo je da je njegovo osoblje napustilo lokaciju “zbog prijetnje”.

Ministarstvo je također aktiviralo međuresornu kriznu radnu skupinu kako bi upravljao situacijom i koordinirao odgovor SAD-a na sukob, rekao je jedan američki dužnosnik.

Rubio: ‘Najteži udarci dolaze‘

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da “najteži udarci američke vojske tek dolaze”, napomenuvši da Trumpova administracija vjeruje da se ciljevi protiv Irana “mogu postići bez kopnenih snaga”.

„Trenutno nismo spremni za kopnene snage, ali predsjednik očito ima te mogućnosti“, rekao je Rubio novinarima na Capitol Hillu. „On nikada neće ništa isključiti.“ Sljedeća faza bit će još gora za Iran nego što je sada“, rekao je Rubio, ponavljajući informacije koje je predsjednik SAD-a podijelio sa CNN-om.

Predsjednik Donald Trump rekao je za CNN u devetominutnom telefonskom intervjuu da američka vojska “razbija” Iran ali i da „veliki napad tek stiže”.

O tome koliko bi rat mogao trajati, predsjednik SAD-a je rekao: „Ne želim da predugo traje. Uvijek sam mislio da će trajati četiri sedmice . A malo smo ispred roka.“

Na pitanje čine li SAD više od vojnog napada kako bi pomogle iranskom narodu da ponovno preuzme kontrolu nad svojom zemljom od režima, Trump je odgovorio: “Da. Ali trenutno želimo da svi ostanu unutra. Vani nije sigurno.“

I uskoro će postati još manje sigurno, rekao je predsjednik Trump.

Rast cijena energenata

U subotu su Sjedinjene Države i Izrael izveli niz napada na različite ciljeve u Iranu, pri čemu je ubijeno više visokih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. Teheran je odgovorio vlastitim napadima na više američkih i izraelskih lokacija u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se očekivalo kako će sukob trajati četiri do pet sedmica , ali da bi mogao potrajati i dulje.

Sukob, koji je regiju gurnuo u rat i odnio brojne živote, doveo je do rasta cijena energije nakon što su iranski dužnosnici zaprijetili da će otvoriti vatru na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za svjetsku opskrbu naftom.

Očekuje se da će američki ministar financija Scott Bessent i ministar energetike Chris Wright u utorak objaviti korake SAD-a za ublažavanje rasta cijena energije, prema riječima glavnog američkog diplomata Marca Rubija.

“Predvidjeli smo da bi to mogao biti problem, a ministar Wright i ministar Bessent počet će s predstavljanjem tih mjera, počevši od sutra, kako bi ublažili uticaj koji bi to moglo imati”, rekao je Rubio uoči brifinga za čelnike Kongresa o napadima.

