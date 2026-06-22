Na mostarskoj deponiji Uborak jutros oko 9 sati izbio je požar, a kako je za “Avaz” potvrdio Nijaz Hodžić ispred Inicijative “Jer me se tiče” stanje na terenu je i dalje katastrofalno.

– Potrebno je izmiještanje stanovništva, ali odmah, ovo je katastrofa. Ovo je opasno, jer ako ovaj plamen dospije u dubinu deponije može doći do eksplozije metana koji se nakupio u samoj deponiji i to bi bilo katastrofa. To bi izazvalo da nema Bijelog polja i pola Mostara – upozorio je.

Kako je kazao smeće se nikada nije zbrinjavalo kako treba i stručnjaci nisu vodili računa o tome, te su zatrpani svi odušci iz deponije.

– Oni su jutros u sred vreline ložili vatru u deponiji. Oni su izazvali požar, ljudi koji su popravljali mašinu za ravnanje, koja je ostala i sada je izgorjela skroz i sve su mašine izgorjele – kazao je govoreći o uzroku požara.

Kazao je kako se trenutno ne može disati, te da ženu koja je plućni bolesnik vozi van grada.

– Ništa nije ugašeno i ovo se ne može ugasiti za dan nego za mjesec. Službe su došle i pokušavaju to da ugase, ali ne mogu ništa da urade. To treba postupno ugasiti centimenar po centimetar. To je najlon koji se ne može ugasiti tako lako i ovo će trajati mjesecima. Ovo sada treba angažovati sve snage da se počne zatrpavati ova deponija, da se onemogući dolazak zraka do vatre. To je jedini način po meni – dodao je.

Kazao je kako su podnijeli krivične prijave protiv nadležnih i onih koje smatraju odgovornima za ovu katastrofu.

– Ovo se neće moći ugasiti tako lako. Svi plućni bolesnici moraju biti evakuisani pod hitno. Moj kolega je povraćao, morao je ići kući da pije mlijeko, otrovao se. Ja zdrav ne mogu da dišem. Trenutno sam u gradu i na deponiji i u gradu je isto, dim je i ovdje – zaključio je.

(Kliker.info-Avaz)