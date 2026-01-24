Drama u Minnesoti :Ubijeni u Minneapolisu bio je medicinski tehničar s dozvolom za nošenje oružja

Riječ je o drugom smrtonosnom incidentu u kojem su ovog mjeseca učestvovali savezni agenti u Minneapolisu, tokom pojačanih operacija imigracijske službe u Minnesoti.

Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je da je, prema dostupnim informacijama, Prettijev jedini raniji kontakt s policijom bio vezan za saobraćajne prekršaje. Dodao je i da se vjeruje kako je bio zakoniti vlasnik vatrenog oružja s važećom dozvolom za nošenje. Savezne vlasti zasad nisu jasno odgovorile na pitanje da li je Pretti u trenutku intervencije prijetio oružjem.

Zapovjednik Granične patrole Greg Bovino tvrdi da je Pretti upucan dok je pokušavao napasti savezne službenike te da su agenti pucali u samoobrani, ali lokalne vlasti te navode još nisu mogle potvrditi.

Pretti je studirao medicinu na Univerzitetu Minnesota, gdje je od 2012. godine radio i kao mlađi istraživač, učestvujući u naučnim projektima. Njegovi kolege opisali su ga kao izuzetno predanog zdravstvenog radnika koji je iskreno brinuo o pacijentima. Voditelj odjela za zarazne bolesti u VA bolnici Dimitri Drekonja rekao je da je Pretti bio „dobar i drag čovjek“ koji je želio pomagati drugima.

Prettijev otac Michael izjavio je da je njegov sin bio uznemiren zbog djelovanja ICE-a i da je učestvovao u protestima nakon ranijeg smrtonosnog incidenta u Minneapolisu. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju Prettija kako snima savezne agente i pokušava pomoći drugima, prije nego što ga više agenata obara na tlo, nakon čega se čuju pucnji.

Pretti je medicinsku licencu dobio 2021. godine, a u slobodno vrijeme bavio se brdskim biciklizmom. Njegovi saradnici i porodica ističu da je riječ o osobi koja je živjela da bi pomagala drugima, te da je njegova smrt velika tragedija.

Guverner Minnesote Tim Walz rekao je na konferenciji za novinare da je Minnesota “okupirana” od strane federalnih agenata. Operaciju ICE-a nazvao je “kampanjom organizirane brutalnosti” i poručio da su videozapisi smrtonosne pucnjave “odvratni”.

– Potencijal za daljnje rasplamsavanje napetosti je visok. No stanovnici Minnesote žele smirenost, mir i normalnost natrag u naše živote. Oni (agenti) žele kaos. Ne možemo i nećemo im dati ono što žele tako što ćemo na nasilje odgovoriti nasiljem.

Waltz je ponovio da je Bijeloj kući rekao da će država istražiti pucnjavu te da se saveznoj vladi ne može vjerovati. Ponovno je pozvao Donalda Trumpa da ICE ukloni iz Minnesote jer “siju kaos i nasilje”.

– Pozivam sve Amerikance da vide pristojnost koju ova država pokazuje, kao i užasnu okrutnost, neprofesionalnost i apsolutnu odvratnost koju agenti ICE-a rade na našim ulicama – zaključio je.

Nakon guvernera Minnesote o pucnjavi u Minneapolisu reagovao je i američki predsjednik Trump koji je u objavi objavi na Truth Socialu, podijelio fotografiju pištolja ubijenog muškarca, uz poruku da je imao dva dodatna puna spremnika i bio “spreman za upotrebu”.

“O čemu se uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno zaštititi ICE časnike? Gradonačelnik i guverner su ih povukli? Navodi se da mnogim od tih policajaca nije bilo dopušteno raditi svoj posao, da su se agenti ICE-a morali sami braniti – što nije lako! Zašto Ilhan Omar ima 34 miliona dolara na računu? I gdje su desetine milijardi dolara koje su ukradene od nekada velike savezne države Minnesote?”, napisao je Trump, spomenuvši demokratkinju iz Minnesote koju često napada.

Tvrdi da gradonačelnik i guverner “potiču pobunu svojom grandioznom, opasnom i arogantnom retorikom”.

“Umjesto toga, ti licemjerni politički budale trebali bi tražiti milijarde dolara koje su ukradene od ljudi Minnesote i Sjedinjenih Država Amerike. Da naši ICE patrioti rade svoj posao! 12 000 ilegalnih kriminalaca, mnogi od njih nasilni, su uhapšeni i uklonjeni iz Minnesote. Da su još tamo, vidjeli biste nešto puno gore od onoga što sada promatrate”, poručio je Trump.

(Kliker.info-agencije)