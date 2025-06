Drama u Los Angelesu : Grad izgleda kao ratna zona, Trump šalje 700 marinaca i još 2000 pripadnika Nacionalne garde (Video)

‘Razina eskalacije je potpuno neopravdana, nepotrebna i neviđena‘

Ured guvernera Gavina Newsoma pokrenuo je pitanja o mobilizaciji marinaca u Los Angelesu.

Guvernerov ured objavio je sljedeće: “Prema našem razumijevanju, ovo je premještanje marinaca iz jedne baze u drugu.”

Tvrdi se, suprotno nekim izvješćima, da se marinci mobiliziraju, a ne raspoređuju.

Američka vojska privremeno će rasporediti oko 700 marinaca u Los Angeles dok ne stigne još vojnika Nacionalne garde, što označava još jednu eskalaciju u odgovoru predsjednika Donalda Trumpa na ulične proteste.

Američki dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da će bojna marinaca biti poslana na privremenu dužnost dok na mjesto događaja ne stigne još vojnika Nacionalne garde. Zasad, Trumpova administracija ne poziva se na Zakon o pobuni, koji bi vojnicima omogućio izravno sudjelovanje u civilnoj provedbi zakona.

Američki marinci raspoređeni su u zemlji za velike katastrofe poput uragana Katrina i napada 11. rujna 2001. Poznati su po tome što su “prvi unutra, zadnji van” u američkim vojnim intervencijama u inozemstvu, ali izuzetno je rijetko da se američke vojne trupe koriste za domaće policijske poslove.

Njihovo korištenje za policijske poslove sigurno će izazvati daljnje prigovore demokrata, koji su optužili Trumpa za nepotrebnu eskalaciju napetosti u Los Angelesu.

NBC News je objavio da su marinci, zajedno s Kalifornijskom nacionalnom gardom, ovlašteni djelovati prema tri pravila sile.

To su:

– Samoobrana

– Obrana savezne imovine

– Obrana saveznog osoblja

U teoriji, ovo daje okvir za to kako će se trupe koristiti, ako budu raspoređene, na primjer za čuvanje saveznih zgrada.

No, neki prosvjedi do sada, uključujući sukobe, bili su usmjereni na savezne zgrade u Los Angelesu.

Ranije u ponedjeljak, Trump je rekao da će podržati hapšenje Gavina Newsoma iz Kalifornije, nakon što je Newsom obećao tužiti saveznu vladu zbog raspoređivanja trupa Nacionalne garde u Južnu Kaliforniju, nazivajući to nezakonitim činom.

Dok se Los Angeles suočavao s mogućim četvrtim danom protesta zbog imigracijskih racija u gradu, demokrati i republikanci sukobili su se oko onoga što je postalo najveća točka žarišta u agresivnim naporima Trumpove administracije da deportira migrante koji ilegalno žive u zemlji.

Trump je rasporedio Nacionalnu gardu nakon uličnih protesta u petak koji su tokom vikenda postali nasilni. U ponedjeljak je rekao da osjeća da nema drugog izbora nego narediti raspoređivanje kako bi spriječio da nasilje izmakne kontroli.

Nastavlja se protest

Situacija na ulicama čini se mirnijom nego prethodnih noći.

Glavni protest usredotočen je oko savezne zgrade, gdje se vjeruje da se drži nekoliko osoba uhapšenih u racijama ove sedmice .

Istodobno, protest podrške Los Angelesu pojavio se ispred američke ambasade u Mexico Cityju.

UN pozvao na ‘deeskalaciju‘ prostesta u Los Angelesu

Ujedinjeni narodi su u ponedjeljak pozvali sve uključene u nerede u Los Angelesu da deeskaliraju situaciju nakon što su se prosvjednici sukobili s imigracijskim dužnosnicima zbog pritvaranja nezakonitih migranata.

“Ne želimo bilo kakvu daljnju militarizaciju ovoga”, kazao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq u New Yorku odgovarajući na upit njemačke agencije dpa.

“I potičemo strane na lokalnoj, državnoj i saveznoj razini da rade kako bi to ostvarile. Nadamo se da će sve strane na terenu deeskalirati situaciju”, dodao je Haq.

Veterani: ‘Ovo je politizacija oružanih snaga‘

Raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde u Los Angeles od strane Trumpove administracije kako bi intervenirale u civilnim prosvjedima unatoč protivljenju kalifornijskog guvernera, velika je eskalacija koja riskira politizaciju američke vojske, upozorili su veterani oružanih snaga.

Bivši visoki vojni dužnosnici rekli su za Guardian da je odluka o stavljanju do 2000 vojnika pod federalnu kontrolu i slanju na ulice Los Angelesa, kršenje obveze vojske da se drži podalje od domaće politike u svim, osim u najiznimnijim okolnostima.

Posljednji put kada je jedan američki predsjednik angažirao Nacionalnu gardu protiv želje državnog guvernera bilo je 1965. godine, kada ih je Lyndon Johnson rasporedio kako bi zaštitili prosvjednike za građanska prava u Alabami.

“Ovo je politizacija oružanih snaga”, rekao je general-major Paul Eaton.

‘Trump stvara kaos, strah, teror i krizu, nema invazije ni pobune‘

Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth imenovani su u tužbi, u kojoj ih se optužuje za uzurpaciju državne vlasti i resursa, kršenje prava kalifornijskih saveznih država i kršenje saveznog zakona koji zahtijeva pristanak guvernera za federalizaciju Nacionalne garde.

“Donald Trump stvara strah i teror ne pridržavajući se američkog ustava i prekoračujući svoje ovlasti. Ovo je umjetno stvorena kriza kako bi mu omogućila preuzimanje državne milicije, oštećujući same temelje naše republike”, naveo je Newsom u priopćenju za javnost.

Bonta je rekao da su prosvjedi uglavnom bili ugušeni prije nego što je poslana Nacionalna garda i da je njezino sudjelovanje eskaliralo situaciju. “Da budem jasan: Nema invazije. Nema pobune. Predsjednik pokušava proizvesti kaos i krizu na terenu za vlastite političke ciljeve”, rekao je Bonta.

Kalifornija tužila Trumpovu administraciju

Kalifornijski državni tužilac Rob Bonta i guverner Gavin Newsom tužili su administraciju Donalda Trumpa zbog raspoređivanja snaga Nacionalne garde u Los Angeles bez Newsomovog odobrenja. U izjavi, Bonta je nazvao to raspoređivanje “zapaljivom eskalacijom koju nisu opravdavali uslovi na terenu”.

Bonta tvrdi da su raspoređivanjem ovih snaga “prekoračene ovlasti savezne vlade” i krši se Deseti amandman.

Podrška Trumpa hapšenju guvernera Kalifornije “još je jedno hvalisanje i još jedna prijetnja”, rekao je Rob Bonta, odbacujući prijetnju.

Bivša predsjednica Zastupničkog doma Kongresa, demokratkinja Nancy Pelosi, nazvala je Trumpovu izjavu da bi podržao hapšenje Gavina Newsoma “obilježjem autoritarizma na putu prema tiraniji”.

Guverner Newsom: ‘Trumpov poziv na moje uhićenje je jasan korak prema autoritarizmu‘

Guverner Kalifornije Gavin Newsom komentirao je izjavu Donalda Trumpa koji je rekao da bi ga uhitio zbog njegovog protivljenja raspoređivanju Nacionalne garde.

“Predsjednik Sjedinjenih Država upravo je pozvao na uhićenje aktualnog guvernera”, naveo je Newsom na X-u. “Ovo je dan za koji sam se nadao da nikada neću doživjeti u Americi. Nije bitno jeste li demokrat ili republikanac, ovo je granica koju ne smijemo prijeći kao nacija – ovo je nepogrešiv korak prema autoritarizmu”, napisao je.

Trump: ‘Slanje Nacionalne garde bila je sjajna odluka, uhapsio bih Newsoma‘

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ustvrdio je u ponedjeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je njegova administracija donijela “sjajnu” odluku kada je Nacionalnu gardu poslala u saveznu državu Kalifornije kako bi suzbila prosvjede koji su izbili zbog dojava o racijama u Los Angelesu koje provodi agencija za provedbu zakona ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), dio Ministarstva domovinske sigurnosti koja SAD štiti od međunarodnog kriminala i ilegalnih migracija.

“Donijeli smo sjajnu odluku kada smo poslali Nacionalnu gardu da se pozabavi nasilnim, potaknutim neredima u Kaliforniji. Da to nismo učinili, Los Angeles bi bio potpuno sravnjen sa zemljom. Vrlo nesposobni „guverner“, Gavin Newscum, i „gradonačelnica“, Karen Bass, trebali bi reći: „HVALA VAM, PREDSJEDNIČE TRUMP, TAKO STE DIVNI. MI NE BISMO BILI NIŠTA BEZ VAS, GOSPODINE.“ Umjesto toga, oni biraju lagati narodu Kalifornije i Amerike, govoreći da nismo bili potrebni i da su to „mirni prosvjedi“. Dovoljan je samo jedan pogled na slike i videozapise nasilja i razaranja da shvatite sve što trebate znati. Uvijek ćemo učiniti ono što je potrebno da naši građani budu SIGURNI, kako bismo zajedno MOGLI PONOVNO UČINITI AMERIKU VELIČANSTVENOM!”, rekao je Trump.

Predsjednik SAD-a oslovio je guvernera Kalifornije Gavina Newsoma s “Newscum”, odnosno spojio guvernerovo prezime s riječi “scum” (hrv. šljam).

Uz to, The Guardian piše da je Trump sugerirao da bi podržao hapšenje guvernera Kalifornije. Podsjetimo, izvršni zamjenik ravnatelja za provedbene i uklanjajuće operacije pri Bijeloj kući Tom Homan zaprijetio je u subotu da će uhapsiti bilo koga tko bude ometao agente ICE-a, pa tako i gradonačelnicu Los Angelesa Karen Bass te guvernera Newsoma. Newsom je nakon toga izazvao Homana da ga uhapsi , a Trump je u ponedjeljak rekao da bi ga on uhapsio.

Nakon trećeg dana prosvjeda protiv Trumpove imigracijske politike, na kojima je viđeno i paljenje automobila te bacanje molotovljevih koktela na policajce, policija je u nedjelju navečer proglasila središte Los Angelesa nedozvoljenom zonom za okupljanje i naredila prosvjednicima da se raziđu.

Trump je tokom vikenda u Los Angelesu rasporedio Nacionalnu gardu radi zaštite zgrada savezne vlade. Taj je potez kalifornijski guverner Gavin Newsom nazvao nezakonitom odlukom.

Republikanski predsjednik je obećao da će deportirati rekordan broj ljudi koji u zemlji borave ilegalno i zatvoriti američko-meksičko granicu. Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE) je odredio cilj da dnevno privedu oko 3000 ilegalnih imigranata.

Policija je u nedjelju uhitila 10 ljudi, a u subotu 29.

Policija u Los Angelesu naredila prosvjednicima da se raziđu

Nakon trećeg dana prosvjeda protiv imigracijske politike predsjednika Donalda Trumpa, na kojima je viđeno i paljenje automobila te bacanje molotovljevih koktela na policajce, policija je u nedjelju navečer proglasila središte Los Angelesa nedozvoljenom zonom za okupljanje i naredila prosvjednicima da se raziđu.

Trump je tijekom vikenda u Los Angelesu rasporedio Nacionalnu gardu radi zaštite zgrada savezne vlade. Taj je potez guverner Kalifornije Gavin Newsom nazvao nezakonitom odlukom.

Načelnik policije LA-a Jim McDonnell rekao je novinarima da ljudi imaju pravo prosvjedovati na miran način, ali da je nasilje kojem je svjedočio bilo “gnjusno” i da su prosvjedi izmakli kontroli.

Repunlikanski predsjednik je obećao da će deportirati rekordan broj ljudi koji u zemlji borave ilegalno i zatvoriti američko-meksičko granicu. Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE) je odredio cilj da dnevno privedu oko 3000 ilegalnih imigranata.

Policija je u nedjelju uhitila 10 ljudi, a u subotu 29.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum je u ponedjeljak rekla da ne odobrava nasilje tijekom prosvjeda u Los Angelesu protiv policijskih imigracijskih racija.

Također je pozvala američek vlasti da poštuju vladavinu prava u migracijskim postupcima.

“Da budem jasna: osuđujemo nasilje odakle god da dolazi”, rekla je Sheinbaum.

Glasnogovornica Bijele kuće: ‘Neredi su dokaz da nam treba više ljudi za provođenje imigracijskih zakona‘

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ustvrdila je u ponedjeljak na društvenoj mreži X da su neredi u Los Angelesu “dokazali” da Sjedinjenim Američkim Država za provođenje imigracijskih zakona treba “više ljudi i resursa”.

“Amerika mora zautaviti invaziju milijuna neprovjerenih ilegalnih migranata koju je pokrenuo Joe Biden. Zato “Jedan veliki, lijepi zakon” predsjednika Donalda Trump financira milijun deportacija godišnje, zapošljavala 10 hiljada novih zaposlenika ICE-a, 5000 novih carinskih službenika te 3000 novih agenata za kontrolu granice”, ustvrdila je Leavitt te uz ove riječi objavila fotografiju maskiranog muškaraca bez majice koji u ruci drži meksičku zastavu.

Ranije je Leavitt rekla da guverner američke savezne države Kalifornije Gavin Newsom “nije napravio ništa” dok su u gradu Los Angelesu bjesnili neredi.

“Savezne snage za provođenje zakona napali su nasilni radikali i ilegalni kriminalci koji su mahali stranim zastavama jer je guverner Newsom preslab da bi zaštitio grad. Čak je i šef losanđeleske policije (Jim McDonnell) rekao da su neredi izmakli kontroli. Predsjednik Trump se uključio kako bi se poštivali zakoni i red te kako bi se zaštitile zgrade savezne vlade”, rekla je Leavitt.

Grad Glendale otkazao ugovor koji ima s ICE-om

Grad Glendale u Kaliforniji otkazuje ugovor koji je omogućavao federalnim imigracijskim vlastima smještaj pritvorenika u lokalnom zatvoru, zbog straha od narušavanja povjerenja zajednice.

U priopćenju objavljenom u nedjelju navečer, grad je najavio formalno raskidanje ugovora s Ministarstvom domovinske sigurnosti i imigracijskom službom ICE.

Federalne imigracijske vlasti često sklapaju sporazume s lokalnim policijskim odjelima kako bi smjestile pritvorenike. Ugovor ICE-a s Glendaleom bio je na snazi od 2007. godine.

Iz ICE-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

(Kliker.info-agencije)