Drama u Leskovcu pripala Albaniji: ‘Orlovi’ pali u derbiju, selektor Stojković ponudio ostavku ! (Video)

Fudbalska reprezentacija Albanije slavila je na gostovanju kod selekcije Srbije rezultatom 1:0 u 6. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

“Orlovima” je trebala pobjeda u meču igranom u Leskovcu kako bi došli do druge pozicije u grupi, ali su ih gosti šokirali na kraju i napravili još veću razliku.

Nije izgledala dobro Srbija na ovoj utakmici i izabranici Dragana Stojkovića Piksija nisu uspijevali da naprave dovoljno prilika kako bi došli do bodova.

U prvom poluvremenu je najbolje prilike za Srbijance imao Dušan Vlahović, ali je njegov prvi pokušaj u 26. minuti odbranio Strakosha, dok je druga, još i bolja prilika, završila pored gola, kada je napadač Juventusa šutirao s 10 metara.

Kazna za te promašaje i prva prava prilika za Albaniju stigla je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je dosuđen slobodan udarac, lopta je poslata u šesnaesterac, a tamo je Berat Djimsiti uspio da je spusti i uposli Reya Manaja, koji je potom volej udarcem doveo svoju reprezentaciju u vodstvo.

Nakon toga pokazao je dvoglavog orla i otišao proslaviti pogodak sa klupom sa ostalim saigračima.

Navijači Srbije u Leskovcu zatim su skandalozno skandirali: “Ubij Šiptara”.

Srbija ni u drugom poluvremenu nije izgledala mnogo bolje. Najbolju priliku za “Orlove” u drugom dijelu imao je ponovo Vlahović nakon sjajnog driblinga u 62. minuti, ali njegov udarac odlazi prekog gola.

Do kraja meča nije bilo više velikih šansi i Albanci se s tri boda vraćaju kući.

Albanija je na drugom mjestu i ima 11 bodova iz šest utakmica, dok Srbija ima sedam bodova, ali i utakmicu manje, pa ovdje još ništa nije gotovo.

Inače, nakon poraza od Albanije u Leskovcu postalo je neminovno da će se putevi selektora Dragana Stojkovića i Fudbalskog saveza Srbije razići, konstatuju brojni mediji u Srbiji.

kako navode to je potvrdio i selektor daragan Stojković-Piksi, koji je iste večeri razgovarao sa Draganom Džajićem i Brankom Radujkom, čelnim ljudima Fudbalskog saveza Srbije,ponudivši im ostavku.

Nedugo potom, u medijima se pojavilo i ime njegove zamene. Kako saznaje “Arena sport” riječ je o Veljku Paunoviću.

Srpski stručnjak je pre samo tri dana dobio otkaz u Real Ovijedu, čime je postao slobodan u izboru nove sredine.

Ostali rezultati:

Grupa E: Bugarska – Turska 1:6

Španija – Gruzija 2:0

Grupa F: Portugal – Irska 1:0

Grupa I Estonija – Italija 1:3

