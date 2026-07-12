Argentinski fudbaleri posljednji su učesnici polufinala Svjetskog prvenstva 2026. godine, nakon što su u četvrtfinalu odigranom u Kansas Cityju nakon produžetaka savladali Švicarsku rezultatom 3:1 (1:1).

Nezaboravna utakmica odlučena je u 112. minuti, kada je Julián Alvarez opravdao svoj nadimak “Pauk” i postigao jedan od najljepših golova na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Napadač Atletica iz Madrida primio je loptu dijagonalno na oko 25 metara od gola, smjestio se na desnu nogu i fantastičnim udarcem pogodio same rašlje nemoćnog Gregora Kobela, praktično “iznijevši pauka” iz gola za vodstvo Argentine od 2:1.

Na kraju je sve potvrdio Lautaro Martinez u drugoj minuti sudijske nadoknade drugog produžetka, kada je iskoristio kontranapad za konačnih 3:1 i veliko slavlje za “gaučose”, koji će se u borbi za finale sastati s Engleskom.

Argentina je povela u 10. minuti. Lionel Messi je odlično centrirao, a Alexis McAllister je glavom zatresao mrežu za 1:0.

Iako su Argentinci rano poveli, Švicarci su tokom većeg dijela prvog poluvremena imali više lopte u svom posjedu, ali bez ozbiljnijih prilika da ugroze Emiliana Martineza.

Brill Embolo je najbolju priliku u prvom poluvremenu propustio u 32. minuti, kada su Martinez i Lisandro Martinez udružili snage kako bi spriječili gotovo siguran gol.

Švicarska je mnogo bolje otvorila drugo poluvrijeme, a nagrada je stigla u 67. minuti. Dan Ndaye je odigrao dupli pas sa Ricardom Rodríguezom, pobjegao argentinskoj odbrani i preciznim udarcem iskosa savladao Martineza za 1:1.

Samo dvije minute kasnije, dogodio se trenutak koji je potpuno promijenio tok utakmice. Sudija João Pinheiro je prvo pokazao žuti karton Leandru Paredesu zbog prekršaja nad Embolom, ali je nakon VAR provjere promijenio odluku.

Utvrđeno je da je švicarski napadač simulirao, Paredes je diskvalifikovan, dok je Embolo dobio drugi žuti karton i morao je ranije u svlačionicu.

Uprkos igraču više, Argentina nije uspjela slomiti otpor izuzetno borbenih Švicaraca u regularnom dijelu. Messi je pokušao lobovati Kobela u 85. minuti, dok je McAllister četiri minute kasnije promašio udarac glavom sa samo nekoliko metara.

U produžecima, Argentinci su pojačali pritisak, a Švicarska se uglavnom branila i čekala šansu iz prekida. Kada se činilo da će odluka biti odlučena tek nakon penala, na scenu je stupio Alvarez.

U 112. minuti, popularni “Pauk” je majstorskim udarcem pogodio same rašlje Kobelovog gola i postigao gol koji će se dugo prikazivati ​​na sportskim emisijama, potvrđujući da vrijeme Lionela Messija i Argentine na ovom Svjetskom prvenstvu još nije isteklo na “švicarskom satu”.

Švicarci su u finišu krenuli na sve ili ništa, ostavljajući mnogo prostora u odbrani, što je Argentina kaznila u 122. minuti. Lautaro Martinez je izveo kontranapad i postavio konačnih 3:1, što je “gaučosima” donijelo novo polufinale Svjetskog prvenstva.

Argentina će se za mjesto u velikom finalu boriti protiv Engleske, koja je ranije eliminisala Norvešku nakon produžetaka.

(Kliker.info-agencije)