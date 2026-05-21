(Kliker.info)

Drama u Bihaću : Uhapšen kantonalni ministar Osmankić i još dvije osobe zbog prijema policijskih službenika

21 Maja
15:35 2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su jutros ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona Denisa Osmankića.

Akciju provodi MUP USK, a zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela primanje dara ili drugog oblika koristi, što spada u koruptivna krivična djela.

Od jutros se vrše pretresi na više lokacija.

Za BHRT hapšenje je komentarisao ministar MUP USK-a Adnan Habibija, potvrdio hapšenje Osmankića zbog koruptivnog krivičnog djela, te kazao da u ovom trenutku, u cilju istrage, ne može iznijeti više detalja,

Ne[to kasnije oglasilo se i Tužilaštvo USK čije saopštenje  objavljujemo u cijelosti.

Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK) pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK su u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana Osmankić Denisa, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u Bihaću, kao i pretresanje stanova Ćerimović Aladina i Pajić Endyja, navodi se u saopštenju Tužilaštva USK.

Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. stav (2) Krivičnog zakona Federacije BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin – policajac u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru.

Nakon izvršene naredbe suda uhapšeni su ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladin i Pajić Endy, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

(Kliker.info)

