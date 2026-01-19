Drama od finala : Senegal srušio Maroko i postao prvak Afričkog kupa nacija (Video)

Nogometna reprezentacija Senegala osvojila je ovogodišnje izdanje Afričkog kupa nacija nakon finala u Rabatu protiv domaćeg Maroka.

Svega je bilo tokom meča, a pravi haos je nastao pred kraj regularnog toka susreta. Utakmica je prekinuta nakon što je selektor Senegala Pape Thiaw povukao svoje igrače s terena. Odluka je uslijedila nakon što je Maroku duboko u nadoknadi dodijeljen kontroverzan jedanaesterac.

Prije toga, Senegalci su u 93. minuti mislili da su došli do pobjedničkog pogotka. Nakon udarca glavom Secka koji je pogodio stativu, Ismaila Sarr je pospremio odbijenu loptu u mrežu.

Međutim, sudija Jean-Jacques Ndala već je prekinuo igru, dosudivši prekršaj Secka nad Hakimijem. Odluka je ocijenjena kao vrlo blaga, a senegalska klupa burno je reagovala. Budući da je arbitar označio prekršaj prije nego što je lopta ušla u gol, VAR nije mogao intervenisati.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, sudija je pozvan na VAR provjeru zbog potencijalnog jedanaesterca za domaćine. U 99. minuti, nakon pregleda snimke, dosudio je kazneni udarac za Maroko zbog Seckovog držanja Brahima Diaza. Nakon toga su Senegalci napustili teren.

Nakon gotovo 20 minuta prekida, Senegalci su se vratili na teren. Brahim Diaz je uzeo loptu u ruke i izveo ‘panenku’, ali golman Edouard Mendy ga je pročitao i uhvatio loptu u ruke. Bio je to posljednji udarac u regularnom dijelu utakmice.

Meč je otišao u produžetke, da bi Pape Gueye pravim projektilom u 94. minuti pogodio za 1:0. Fenomenalan gol.

Ispostavit će se da je to konačan rezultat utakmice, Senegal je po drugi put u historiji postao prvak Afrike.

(Kliker.info-SC)