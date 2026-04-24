Tokom promocije knjige hrvatskog novinara Domagoja Margetića o Sarajevo safariju došlo je do verbalnog sukoba koji imalo nije završio incidentom.

Naime, Margetić je na Sajmu knjiga u sarajevskoj Skenderiji promovirao svoju knjigu ‘Plati i pucaj – Tajne sarajevskih ljudskih safarija’.

Radi se o slučaju koji je i pravosudno aktiviran i u Italiji i u BiH a nakon što je snimljen dokumentarni film ‘Sarajevo safari’ reditelja Mirana Zupaniča.

Margetić je danas govorio o svojoj knjizi i detaljima koje je objavio u njoj.

Nakon završetka promocije, Margetić se uputio na štand gdje prodaje svoju knjigu (60 KM), a prišao mu je Edin Subašić.

Subašić je penzionisani brigadir Vojne obavještajno-sigurnosne službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je još tokom opsade Sarajeva istraživao zločin ljudskog safarija i o njemu govorio u Zupaničevom filmu.

Subašić je tražio od Margetića izjašnjenje zbog čega ga je u svojoj knjizi kritizirao i predstavio kao čovjeka koji želi zataškati slučaj. Podsjetimo, Margetić je ranije objavljivo navodne dokumente koji bi trebali dokazivati da je u Sarajevo safariju učestvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Subašić je govorio da Srbija definitivno stoji iza ovog monstruoznog zločina, ali da je pogrešno fokusirati se samo na Vučića jer se time ‘izvlače’ organizatori s terena i ostali zločinci.

Novinar Raporta snimio je raspravu koja je završila time da je Margetić urlao da se Subašić otjera sa štanda a sve je umalo rezultiralo fizičkim sukobom.

