Drama do zadnje sekunde: Bugarska je pobijedila na Eurosongu! (VIDEO)

17 Maja
01:15 2026
Do zadnjeg trenutka finala atmosfera je bila vrlo napeta, a nakon četiri sata saznali smo novog pobjednika Eurosonga. Kipić je ove godine kući odnijela Bugarska koju je predstavljala Dara s pjesmom “Bangaranga”. Pjevačica je od žirija i publike dobila 516 bodova.

Do same završnice bilo je neizvjesno, jer je izrael imao 341 i bio je vodeći. Izrael je od publike dobio 220 bodova.

Ipak, Bugarska je osvojila srca publike koja joj je dala 312 bodova i uvjerljivo slavila. Rumunija je osvojila treće mjesto.

Kada su u pitanju susjedne zemlje, Hrvatska je zauzela 15., a Srbija 17. mjesto.

 

(Kliker.info-agencije)

