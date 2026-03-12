Dragan Mioković smijenjen sa mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma FBiH

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH izglasali su danas smjenu predsjedavajućeg Dragana Miokovića (Naša stranka). Za njegovu smjenu glasali su zastupnici opozicionih stranaka SDA, DF-a i SBiH-a, ali i zastupnici stranaka sa hrvatskim predznakom, uključujući i HDZ BiH, čime je potvrđen raspad povjerenja unutar dosadašnje parlamentarne većine.

Za smjenu Miokovića je glasalo 58 zastupnika, 15 protiv, a 12 suzdržanih. Izjava o Bleiburgu bila presudna

Inicijativu za smjenu Miokovića su podnijele stranke sa hrvatskim predznakom, međutim, ruke u Predstavničkom domu FBiH su imali i od zastupnika iz opozicionih stranaka.

Tačnije, zahtjev za Miokovićevu smjenu su uputili klubovi stranaka HDZ-a i HDZ-a 1990 te zastupnici Mario Karamatić i Slaven Raguž.

Neposredan povod za smjenu Miokovića bio je njegov nedavni javni istup u kojem je govorio o žrtvama Bleiburga. Mioković je tom prilikom izjavio da je na tom mjestu “pobijeno malo Hrvata“, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i političkih predstavnika hrvatskog naroda u BiH.

Iako se Mioković naknadno izvinio zbog svoje izjave, navodeći da mu nije bila namjera uvrijediti bilo koga, Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH i HDZ BiH ostali su pri čvrstom stavu da je takva retorika nedopustiva za osobu na čelu najvišeg zakonodavnog tijela Federacije BiH. Neočekivana koalicija za smjenu

Glasanje je pokazalo da su zahtjevi opozicije (SDA, DF i SBiH) za Miokovićevom smjenom, koji su ranije bili motivisani proceduralnim razlozima, dobili potrebnu snagu onog trenutka kada su im se pridružili zastupnici HDZ-a BiH i ostalih stranaka okupljenih oko HNS-a. Ovim je Mioković izgubio podršku koja mu je bila neophodna za opstanak na funkciji.

Podsjećamo da je tokom današnje sjednice Mioković poručio da se radi o formiranju nove većine, odnosno da je HDZ krenuo u destabilizaciju jedne i formiranje neke nove većine.