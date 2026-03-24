Nakon jutrošnjeg brutalnog napada na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci, sjeverno od Mostara, policija je i dalje na terenu, gdje osigurava mjesto događaja i provodi uviđaj.

Prema dostupnim informacijama, u ranim jutarnjim satima više maskiranih muškaraca napalo je osobni automobil marke Citroen. Napadači su, kako se navodi, koristili drvene palice i baklje, a vozilo je tom prilikom ozbiljno oštećeno.

O ovom događaju za N1 govorio je i historičar i publicista Dragan Markovina, koji je ukazao na širi društveni i institucionalni kontekst ovakvih incidenata.

„Nije ovo Pariz, tačno se zna ko je u tim grupama. Tih ljudi nema previše. Nema šanse da policija ne zna ko su aktivni članovi, zašto ti ljudi i dalje najnormalnije funkcionišu u gradu. To je stvar pravosuđa i političke odluke“, rekao je Markovina.

Dodao je da se, kako tvrdi, problem godinama ignoriše.

„Ovo je grad u kojem se aktivno zabija glava u pijesak. Stalno zabijanje glave u pijesak, da imamo neprovjerenu prošlost, dovelo je do ovoga. Stvar je isključivo da uopšte ne razmišljaju o mogućim posljedicama. Ovo se sve može prevenirati. Policija sigurno zna ko su ti ljudi, ko su potencijalni nasilnici. Prevencija uopšte ne postoji. Ovo je zadnji čas da se djeluje“, istakao je.

Markovina smatra da je ključni problem nedostatak političke volje.

„Ovdje je stvar isključivo političke volje da se ovo sredi. Ne može gradonačelnik šutjeti o nečemu gdje pola grada gori od nervoze. Gradonačelnik se pravi da se nije desilo nešto. Čak i neće da odgovori novinaru koji ga nešto pita“, zaključio je Markovina.

(Kliker.info-N1)