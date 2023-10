Dragan Čović za BHRT : BiH je nedjeljiva, zapamtite to, bit će u EU i u NATO-u (Video)

Pitanje Ustavnog suda, odnosno stranih sudija, Izbornog zakona BiH i Državne imovine mora biti riješeno do kraja godine, bez ucjena i uslovljavanja i prividnog protektorata, izjavio je za emisiju “Odbrojavanje” BHT1 Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, i lider HDZ-a BiH.

“Ako neko kaže da vaš Ustav nije dobar, a rezukltat je Pariškog ili Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda je to znak da treba temeljito mijenjtai ustav. Jesmo li mi spremni za takvo nešto? I sada kada na jednu stranu stavimo Ustav i Ustavni sud, koji mora donostii neke zakone o tome da li naše propisu su usklađeni sa tim ustavom, a neko sa vana govori da su neke naše odluke diskriminatorne, biće njih još. Imaju i presude Begić, to je jedna fina politička igra.”

Osobno mislim da legitimno predstavljanje konstituvnih naroda u institucijama gdje se donose odluke u domovima naroda i Predsjedništvo mora zaživjeti kao takvo, rekao je Čović.

“Ti ljudi moraju biti opredstavnici tog naroda, a koga će oni izabrati a to je njihovo. Hrvatski član Predsjedništva mora biti izabran od strane hrvatskog naroda.”

Bosna i Hercegovina će biti evropska država, ona će ući u NATO savez, naglasio je on

“Ona je nedjeljiva, zapamtite to, a kako ćemo se organizirati unutar to je do nas i mi moramo to odlučiti.

(Kliker.info-BHRT)