Dragan Čović: Poslao sam dokument s prijedlogom izmjena Izbornog zakona

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je poslao dokument s prijedlogom izmjena Izbornog zakona, koji je izrađen sukladno rezultatima dogovora predstavnika vladajućih stranaka na sastanku održanom prije četiri dana u Banjaluci.

– To nije prijedlog HDZ-a BiH nego ono o čemu su razgovarali predstavnici pet stranaka. Tu su tri elementa, jedan se element odnosi na izmjene Izbornog zakona koji tiče Središnjeg izbornog povjerenstva, drugi element se odnosi na izbor članova Predsjedništva BiH i treći se odnosi na tehnička pitanja ili transparentnost integritet izbornog procesa. To smo stavili u jednu cjelinu i to je odraz naših razgovora na zadnjem sastanku petorke – izjavio je Čović nakon proširene sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a BiH.

Kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH, s obzirom da nije moguće postići dogovor o izmjenama Ustava, ponuđeno je rješenje koje će onemogućiti da jedan narod bira predstavnika drugog naroda u kolektivnom šefu države, dodao je.

Prema tom prijedlogu, ništa se ne mijenja kada je u pitanju izbor srpskog i bošnjačkog člana, a dodaje se uvjetna kategorija za hrvatskog člana Predsjedništva.

– Onaj tko pobjedi na listi Hrvata morat će zadovoljiti uvjet da je pobijedio u barem tri kantona koje su tamo definirane, ako nije u tri, onda u dvije, ako nije u dvije onda u jednoj, odnosno ako nije pobijedio ni u jednoj, onda je konačno izabran onaj s najvećim brojem glasova. Taj uvjet onemogućava da se s 99 posto nečijih drugih glasova bira hrvatski član Predsjedništva – pojasnio je Čović.

Dodao je kako se nada da će do kraja veljače izmjene Izbornog zakona BiH biti usvojene u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i set europskih zakona kako bi onda Bosna i Hercegovina u ožujku dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom.

