Dragan Čović otvorio karte : Rješenje za BiH su tri federalne jedinice
Poručuje ovo sa naslovnice Večernjeg lista predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Čović navodi da je trajno održivo rješenje za BiH je decentraliziran sistem s tri federalne jedinice.
– Postupak pred pravosuðem BiH protiv Milorada Dodika izazvao je sumnje u postojanje političkog uticaja, kaže Čović te dodaje da je uprkos svemu potrebno osigurati potpuno nezavisno pravosuðe koje bi trebalo biti zaštićeno od vanjskih uticaja.
– Ipak, bez obzira na naše osobne stavove prema presudama, poštivanje odluka sudova ključno je za funkcionisnje našeg društva, kaže Čović.
Što se tiče referenduma u RS predsjednik HDZ-a ne smatra da će imati značajan uticaj na presudu Suda BiH, ali može poslužiti kao pokazatelj odnosa graðana RS prema pravosudnom procesu.
Poručio je i da međunarodna zajednica mora postati partner, a ne protektor.
Stav o tri federalne jedinice Čović je iznio i početkom maja, kada su uslijedile realcije u kojima je jasno rečeno da takav prijedlog nije opcija.
Nema sumnje da najnoviji istup Čovića osim pokušaja da u igru vrati dugogodišnje želje HDZ-a, najviše ide na ruku Miloradu Dodiku u kreiranju dodatniog haosa i tenzija u BiH.
(Kliker.info-Vijesti)
