Dragan Čović o kafi sa predsjednikom SDA i najavi nove koalicije : Susret s Izetbegovićem korektan i ugodan, ali nema promjene vlasti do kraja mandata

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je da današnji sastanak i razgovor s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem bio korektan i ugodan. Time, dodao je, HDZ završava ciklus razgovora sa svim strankama koje, po njegovoj procjeni, imaju neki politički utjecaj u BiH.

– Pričali smo isključivo o onome što jeste danas politički problem funkcioniranja Bosne i Hecegovine. Svatko je iznio svoje stavove. Nismo dugo razgovarali na ovoj razini. Ja sam iznio svoja tri stajališta. Apsolutno europski put nema alternative i zamolio sam da se razmišlja o tome bez obzira tko je danas u poziciji ili opoziciji. Da otvorimo pregovarački proces u ovoj godini ako je to moguće. Razgovarali smo i o miru i stabilnosti, da damo svoj doprinos. I o tomu smo se složili. I naravno, razgovarali smo o ravnopravnosti naroda. Ja sam ponovio ono što sam i ranije govorio o potrebi legitimnog nacionalnog predstavljanja, da hrvatskog člana Predsjedništva BiH dominantno biraju Hrvati, kazao je Čović nakon sastanka održanog u Sarajevu.

On je zanijekao da je ovaj susret najava nove koalicije sa SDA. Kazao je da u HDZ-u o tomu uopće nisu razgovarali te da će tek uslijediti sastanci stranačkih tijela na kojima će se dogovoriti pripremne aktivnosti za izbore iduće godine.

-Nama je cilj da postojeće Vijeće ministara i Parlament BiH funkcioniraju u mjeri u kojoj je to moguće do kraja mandata. Prije svega, zbog europskog puta, ali i mira i stabilnosti. A sve otalo, vidjet ćemo, kazao je Čović.

Kampanja je, kaže on, krenula još prije nekoliko mjeseci na različite načine i svatko nešto pokušava kod sva tri naroda. Bitno je, dodaje, do kraja ovog mandata, pokazati odgovorno ponašanje. Osvrćući se na odnose u sadašnjoj strukturi vlasti na državnoj razini Čović je kazao da su HDZ-u partneri oni koji imaju kapacitet za obnašanje vlasti te da se u tom pogledu do kraja izbornog ciklusa partnerstva neće mijenjati.

Odgovarajući na pitanje o izboru glavnog pregovarača za pridruživanje EU, Čović je kazao da jedan dom državnog parlamenta ne može o tomu odlučivati te da postoje jasne procedure koje su već pokrenute unutar Vijeća ministara BiH.

-Naš je stav da trebamo usvojiti dva preostala europska zakona, a onda svi sjesti za stol i dogovoriti se kako ćemo riješiti pitanje glavnog pregovarača. Pregovarač je vjerojatno najjednostavnije pitanje, kazao je Čović.

Kada je o Južnoj plinskoj intekonekciji riječ, Čović je kazao da se o tomu intenzivno razgovara sa svim zainteresiranim stranama te očekuje da i to pitanje bude riješeno. Ocijenio je i da će za pitanje državne imovine biti potreban neki politički dogovor, jer sadašnja rješenja stvaraju velike probleme na terenu. Pozvao je i na usvajanje državnog proračuna za ovu, ali i za narednu godinu te dodao da u svezi izdvajanja iz proračuna zahtjevi moraju biti realni.

(Kliker.info-Fena)