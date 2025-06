Dragan Čović ne popušta : Nema mogućnosti za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH

Nema mogućnosti za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izjavio je danas u Mostaru nakon sjednice Predsjedništva HNS-a BiH predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović odgovarajući na upit je li realna rekonstrukcija kao mogućnost do izbora.

“Nekim kolegama smo dali šansu za to. Postavili smo jedan praktičan dogovor da ovaj euroatlantski put zaštitimo, da zaštitimo jednakopravnost triju naroda. Znači da minimum usvojimo, izmjene Izbornog zakona koje bi regulirale izbor članova Predsjedništva BiH, konkretno hrvatskog člana Predsjedništva i naravno da to sve radimo u miru i stabilnosti”, kazao je Čović.

Po njegovim riječima, dogovor je napravljen, krenuli su, onda su vrlo brzo vidjeli da ima previše nadmudrivanja.

“Tako da ja ne vjerujem da se bilo što može kad je u pitanju rekonstrukcija napraviti, sukladno Ustavu, sve druge mogućnosti otpadaju kao takve”, istaknuo je Čović.

Izjavio je i da je pokušaj izmjene zakona o Vijeću ministara, kojim bi se ministri mogli birati i bez suglasnosti predsjedateljice, neustavan i da neće proći.

“Zakon o Vijeću ministara, je ja mislim protuustavan do kraja. On je pokušao promijeniti infrastrukturu odlučivanja na razini Bosne i Hercegovine na način da bi netko trebao u ime izvršne vlasti donositi odluke, predlagati imenovanja i tako dalje. Jasno je zbog čega se to radi, naravno da taj zakon ne može proći i tako će završiti”, kazao je Čović.

Govoreći o dva ključna europska zakona – o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV), Čović je kazao kako do ponedjeljka treba biti jasno postoji li suglasnost za njihovo usvajanje na sjednici 26. lipnja.

Čović je o tome telefonski razgovarao i s predstavnicima EU, kao i razgovore sa strankama u Banjoj Luci i Sarajevu.

“Dogovorili smo se da kroz razgovore koje sam vodio ovih dana u Banjoj Luci i Sarajevu, pokušamo stvoriti ambijent da dva europska zakona se usvoje u Domu naroda, odnosno u Zastupničkom domu, s obzirom na to da nismo imali dovoljno ruku na prošloj sjednici Doma naroda. S obzirom na to da je upravo opozicija iz Republike Srpske, koja je naglašavala svoje europske gabarite, bila protiv tih zakona, jer su bili predstavnici HDZ-a predlagači. Međutim, kada je bio predstavnik Trojke, predlagač u Zastupničkom domu, Zakon o sudu, uvjetno drugačijeg zakona, opet su ga srušili, iste institucije, iste stranke, tako da sam ja tražio razgovor jedan s kolegama, obavili smo te razgovore i ja očekujem da ćemo do ponedjeljaka imati stav imamo li suglasje da dva europska zakona, Zakon o sudu i VSTV-u, idu na iduće sjednice Doma naroda i Zastupničkog doma”, kazao je Čović.

Kazao je kako predstojeće Skopljansko zasjedanje predstavlja priliku da Bosna i Hercegovina dobije pozitivan signal, pod uvjetom da do tada budu usvojena barem dva europska zakona.

“Suprotno, ako se to ne dogodi, što je realna mogućnost, kao i to da će se pozitivno dogoditi, ja sam uvijek optimističan, nepopravljivo do tog četvrtka, pa ćemo onda vidjeti. Onda imamo to zatišje koje će biti. Bosna i Hercegovina je na onom svom mjestu gdje je i do sada bila, bez bilo kakvog pomaka”, izjavio je Čović.

Izrazio je nadu u to da će se politička scena u BiH početi realnije sagledavati, posebno u kontekstu globalnih geopolitičkih kretanja, te istaknuo kako euroatlantski put nema alternativu za Bosnu i Hercegovinu.

Inače, po završetku sjednice Predsjedništva HNS-a BiH Čović je otišao na radni ručak s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom.

