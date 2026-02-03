hamburger-icon

Kliker.info

Dragan Čović najavio : Amerikanci žele graditi autoput BiH – Crna Gora

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Dragan Čović najavio : Amerikanci žele graditi autoput BiH – Crna Gora

03 Februara
04:47 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, najavio je  nakon sjednice Predsjedništva stranke da su investitori iz Amerike zainteresovani za izgradnju auto-puta koji bi BiH povezao s Crnom Gorom.

Kako je rekao, o ovoj ideji razgovara se s predstavnicima američke kompanije Bechtel, koja se već spominje kao investitor za projekt Južna interkonekcija.

– Na području Mostara, odnosno Hercegovine, između Konjica i aerodroma u Mostaru. Zainteresiranu su, osim toga, za autocestu koja veže Crnu Goru, Jadransko-jonski koridor. To je koridor koji je strateški interes. Mi smo jako zainteresovani ide preko Popovog polja, preko Stoca do Počitelja – rekao je Čović, prema njegovim riječima, američki investitori žele investirati i u aerodrome Mostar i Sarajevo.

– Mi smo vrlo rado prihvatili razgovore. Čini mi se da je to jedan put koji daje jednu novu dimenziju, koja povezuje administraciju američku i biznis. Gdje dođe američki kapital, to područje je predmet zaštite svake vrste, to je dobro za BiH – rekao je Čović.

(Kliker.info-NN)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku