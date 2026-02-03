Dragan Čović najavio : Amerikanci žele graditi autoput BiH – Crna Gora

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, najavio je nakon sjednice Predsjedništva stranke da su investitori iz Amerike zainteresovani za izgradnju auto-puta koji bi BiH povezao s Crnom Gorom.

Kako je rekao, o ovoj ideji razgovara se s predstavnicima američke kompanije Bechtel, koja se već spominje kao investitor za projekt Južna interkonekcija.

– Na području Mostara, odnosno Hercegovine, između Konjica i aerodroma u Mostaru. Zainteresiranu su, osim toga, za autocestu koja veže Crnu Goru, Jadransko-jonski koridor. To je koridor koji je strateški interes. Mi smo jako zainteresovani ide preko Popovog polja, preko Stoca do Počitelja – rekao je Čović, prema njegovim riječima, američki investitori žele investirati i u aerodrome Mostar i Sarajevo.

– Mi smo vrlo rado prihvatili razgovore. Čini mi se da je to jedan put koji daje jednu novu dimenziju, koja povezuje administraciju američku i biznis. Gdje dođe američki kapital, to područje je predmet zaštite svake vrste, to je dobro za BiH – rekao je Čović.

