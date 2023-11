Dragan Čović: Legitimno predstavljanje je prioritet svih prioriteta

Na pitanje novinara komentarisao je put BiH ka EU, Dodikove posljednje izjave, ali i legitimno predstavljanje i Izborni zakon.

Čović je rekao da očekuje pozitivan odgovor za BIH iz EU.

“U narednih 15 dana očekujemo niz sastanaka kako bismo završili 14 uslova koje smo dobili kao obavezu kako bismo krenuli s pregovaračkim procesom”, kazao je Čović.

Na pitanje da komentariše izjave predsjednika RS, Čović je rekao: “O izjavama Dodika ne bih, ne komentarišem kolege koji žele sebi stvoriti političku situaciju jer je sad već politika pripremnih pozicija za izbore. Naš put je evropski put. Za mene je BiH cjelovita i tu nema alternative. Mi se moramo organizovati u mjeri svih nas. EU put nema alternative”, kazao je Čović i dodao: “Opet ćemo sjesti zajedno i okupit ćemo se kako bismo napravili iskorak u još 4-5 zakona i kako bismo dobili pravnu sigurnost. Bavit ćemo se time. Ono što bi neko nudio, mnogo političkih partnera zna šta bi bilo dobro Hrvatima, ali za to postoji HDZ i HNS koji će znati zaštiti svoj interes legitimnog naroda i BiH. Ne znam kome smeta, ali ja kažem mojoj domovini BiH. To je odgovor onima koji drugačije smatraju položaj u BiH”, kazao je Čović.

Hrvatski ministar Marin Piletić je kazao: “Hrvatska je potpisnica Daytonskog sporazuma i time je sve rečeno”.

“Čekali smo da završimo sve druge zakone, to sam više puta govorio, o sudovima, sukobu interesa, sprječavanju pranja novca. Ostala su dva osjetljiva zakona, za nas iznimno važan to je taj Izborni zakon, ostavili smo šest mjeseci, naravno da je tu legitimno predstavljanje i to ćemo javno pričati. Mi ćemo kroz radna tijela koja se tiču Izbornog zakona vrlo brzo sjesti za stol, i iznijeti svoje prijedloge.

Druge dvije strane će iznijeti svoje. Za nas je prioritet u izmjeni Izbornog zakona legitimno predstavljanje. Prioritet svih prioriteta. Predsjedništvo, domovi naroda, naravno ima i drugih stvari koje treba promijeniti u Izbornom zakonu i o tome ćemo voditi računa, o ovim tehničkim, integritetu izbornog procesa, ali šta će biti značajnije za integritet od legitimnog predstavljanja. Ako neko obmanjuje javnost i predstavlja jedan konstitutivni narod, pa to je najveća ugroza integriteta izbornog procesa”, dodao je Čović

(Kliker.info-Vijesti)