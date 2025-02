Dragan Čović : “Jako smo pogriješili, ne smijemo dvaput”

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako će uskoro s partnerima na nivou BiH, čije partnerstvo ne finkcioniše određeni period, revidirati Sporazum koji su potpisali prije dvije godine i utvrditi imali smisla nastaviti raditi prema njemu ili ne. Govorio je i o SDA kazašvi: “Jednom smo jako pogriješili – ne smijemo dva puta. Greška je kada nas okupi neko iz vana i kaže morate napraviti takvu koaliciju. To smo uradili i to nije tajna. To ste svi gledali samo ste šutili, kao i ja.” Potom se ispravio da ih nisu “natjerali” nego “jako motivirali” da naprave koaliciju HDZ-SNSD-Trojka.

“Pozicija koju smo napravili prije dvije godine ne funckionira, to nije tajna. Počelo je sada praktično njeno urušavanje. Želimo s pratnerima dijeliti partnerstvo dok to jesmo. Vjerovatno ćemo brzo sjesti, uzeti sporazum i proći kroz njega te vidjeti ima li smila raditi i dalje po njemu ili ćemo ići drugim putem. Do tada sam protiv bilo koje smjene. Evropski put mora ostati prioritet BiH. Moramo razumjeti da će međunarodna zjednica imati vrlo malo upliva u rad BiH u budućem vremenu, visoki predstavnik će vrlo malo odluka donositi i to je ono što smo trebali – sami donositi zakone i kompromisna rješenja da to u miru radimo na našoj unutrašnjoj stabilnosti i evropskom putu. Razgovarali smo sa svim političkim opcijama u BiH, pa i iz SDA. Otvorili smo mnoga pitanja, ali sve se svodi na isto – moramo završiti jedan korak da bi išli u drugi koji mora biti temeljen na rezultatima izbora od prije dvije godine. Uvjeren sam da brojevi koje danas imamo u Parlamentu BiH nam sugerišu da ako ne želimo zastoj, moramo se dogovarati”, rekao je Čović.

Oštra poruka “prijateljima” iz međunarodne zajednice

Na pitanje da li u planu ima bilateralno razgovarati sa SDA s obzirom da je naglasio kako su izborni rezultati prema kojima je SDA bila pobjednik, Čović je odgovorio: “Treba uvažavati izborni rezultat, ako smo jednom pogriješili, a jednom smo jako pogriješili – ne smijemo dva puta. Pogriješili smo pod pritiskom prijatelja iz međunarodnih institucija. Mislim da takvog pritiska nikad neće više biti na takav način i da zbog toga kršimo zakone ili ne daj Bože Ustav, a to smo radili. Rekao sam tim prijateljima to smo jednom uradili i nikada više, barem što se mene tiče.”

“Svi smo gledali i šutili”

Istakao je kako je greška bila i ta što je u Domu naroda digao ruku da u klubu Bošnjaka od njih pet budu četiri protiv, a da je on digao ruku za.

“Nema tu ljutnje, napravljena je Bože moj. ako nešto možemo promijeniti, promijenit ćemo. Ali, nešto ćemo iz toga naučiti, prije svega kada su Partneri iz vana u pitanju. Nismo mi za potkusurivanje. Žvimo tu hiljade godina i da neko dođe da nas križa. Nekome je odgovaralo kada visoki predstavnika nametne odluku, moje pitanje je hoće li nam za tri mjeseca odgovarati kada visoki predstavnik nametne odluku? Tvrdim da Sarajevu sigurno neće. Ja ću biti protiv takvih odluka jer to nije odluka za BiH, to je moja domovina”, rekao je Čović.

“Sudbina se mijenja”

Indirektno je govorio i američkom ambasadoru Michaelu Murphyiju koji je danas napustio BiH.

“Tražili su da moramo glasati za zakon o Južnoj interkonekciji, rekao sam toj osobi – ne može jer je protiv interesa BiH.”

Na pitanje je li ga on natjerao na ovu vlast, kazao je: “Tu je niz aktivnosti koj su imale mnoge administracije u BiH. To je nažalost tako i sudbina je bila takva. Zato se moramo opredijeliti. Vidite kako se ta sudbina mijenja. Moje pitanje je kada dođe druga osoba na to mjesto, kako ćemo se ponašati. Tada smo bili okupljeni svi i tražena rješenja kako napraviti vlast. Ja sam rekao ako možete napraviti vlast bez nekoga, ok. Nemam ništa ni protiv Izetbegovića ni Dodika. Možda neko i protiv mene ima nešto, onda može praviti bez HDZ-.a. Onda se našla matematika koja nije bila ustavna i uz pomoć visokog predstavnika se desilo što se desilo. Vlada koju moramo praviti ne može biti na pritisku iz vana. Meni niko iz Hrvatske nije rekao uradi ovako ili onako.”

“Očekivao sam sankcije”

Kazao je kako je mogao “nastradati” zbog Murphyja koji je “doveden da provede nešto u djelo”, te da mu je prijećeno sankcijama.

“Rekao sam pa stavite sankcije ako mislite da sam nečim zaslužio. Ja imam dovoljno godina da se mogu nositi s time. Ne bih volio to doživjeti, to bi bilo užasno kao poruka. Ali o ovkavom svijetu gdje ste vi u stanju prebaciti dva miliona ljudi iz jedne zemlje u drugu, šta je sankcija nekom pojedincu ovdje u BiH – ništa. Očekivao sam to. Svaki put kada me zvao na razgovore uredno smo se zagrili i rekao sam mu da bez obzira što zove nekoga iz Hrvatske da priča sa mnom, neće jer znaju moj stav. Ako štitite BiH kao svoju domovinu onda morate stati ispred toga”, rekao je Čović.

Također, rekao je da je imao korektan odnos, da je Murohy tražio da se sastane s njim prije odlaska, ali da Čović nije mogao jer je bio na putu.

“Poslao sam mu pismo”.

“BiH će se očuvati kao cjelina”

Najavio je da će se danas susresti Nikšićem, a naredne sedmice s Dodikom te da bi trebao imati sastanak i sa Konakovićem.

“Moramo sve dogovoriti jer se više priča kroz medije i u biti dokazujemo da smo svi loši političari jer nismo u stanju sjesti i dogovoriti se”, naveo je.

Kazao je i to kako je SNSD predložio već ime za ministra sigurnosti BiH.

“BiH će se očuvati kao cjelina. I nisam uvjeren da postoji mogućnost da neko iz vana utiče na to, pogotovo ne mirnim putem. Ideja će biti, svi trguju. Partneri koji su se sastali danas, duboko vjeruju da će ti političari koji odlaze kao ambasadori biti iz ambijenta kojima njima odgovara. Čak su putili informaciju, jedna je išla ovdje, druga za Beograd. I sve se zasniva ni biznisu. Prešli smo opet na eure i dolare. Ne mislim ipak da će nešto donijeti loše BiH. Sve je do nas”, rekao je Čović poručivši da ima osta mladih ljudi koji mogu preuzeti sve od njih i nastaviti graditi, ali da moraju imati osnov – Ustav.

Sretenje u Banjaluci

Komentirao je događaj u Banjaluci.

“Ni prvi ni zadnji u zadnjih 30 godina. Uvijek sam iamo poseban odnos prema tome i imat ću i ubuduće. Želimo naglasiti potrebu da poštujemo svoj ustav koji je jasno definirao pozicije i RS, FBiH i Brčko distrikta, odnosima u Predsjedništvu, Domovima naroda itd. Siguran sam da nam ništa sada ne ide na ruku bilo kakav događaj. Mnogo će nam manje ići na ruku skup sigurnosni u Njemačkoj. O tome trebamo voditi računa, mislim da će se mnogo stvari promijeniti u BiH i našem okruženju kada je u pitanju ta administracija. Vidjeli ste kada je Trump došao i njegove poruke. U nijedan pregovor nije uključena EU. Želio bih da sve bude u miru i zato se trudimo da u BiH više nikada ne bude rata”, rekao je Čović.

(Kliker.info-N1)