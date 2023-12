Dragan Bursać : Srpski svet postoji! Dodik produkt Amerike! EU i Zapad nisu fer prema BiH! (Video)

-U Gazi se dešava genocid! Ako SAD napadnu Iran – to je Treći svjetski rat, istakao je između ostalog u intervjuu za Face TV novinar i kolumnista Dragan Bursać.

Bursać: Dobro je da država radi svoj posao! Svi oni za koje se i sumnja da rade nešto što je s one strane zakona treba da odgovaraju za svoje postupke. Volio bih i htio bih da pravna država radi prema svim onima koji krše zakon ili je ukazano da krše zakon.

Bursać: Rješenje za pravosuđe je Milorad Dodik! Milorad Dodik u ovom trenutku je slobodan čovjek! On kao slobodan čovjek ide na suđenje! On od suđenja pravi reality! Kao slobodan čovjek se sprda sa tim sudom i nigeria taj sud! Milorad Dodik, ako se ne varam, nike ni u kakvom pritvoru, ostaje slobodan čovjek! Milorad Dodik je čovjek koji je ukazivao da bi trebalo smijeniti određene ljude među kojima je gospodin Debevec! On je smijenjen, da ne kažem, s one strane zakonskih rešetaka! Za to vrijeme, suđenje Miloradu Dodiku odgovara samo Miloradu Dodiku! Zašto?! Zato dok suđenje traje, Milorad Dodik, htio to ili ne, priznaje Ustavno – pravni poredak BiH! Milorad Dodik igra igru aska i vuka! Što suđenje bude duže trajalo, to će Milorad Dodik biti duže na slobodi! Interes Dodika je da ovaj reality traje što duže! Jedan čovjek je na dobitku, a to je Milorad Dodik! Najbitnija stvar u ovome svemu, Milorad Dodik je zaprijetio da će hapsiti ljude koji se bave suđenje u ovoj državi BiH, VSTV, bilo koga ko pokuša da još jednom stavi van ustavnosti deveti januar! On drži konce u svojim rukama! Tako se ponaša!

Miloradu Dodiku se ne bliži kraj! Milorad Dodik je u političku penziju poslao cjelokupno srbijansko rukovodstvo od Miloševića na ovamo!

Đelić: Koliko je opasan srpski svet?

Bursać: Kako za koga! Ljudski je odrediti na kojoj ste strani! Ako hoćete srpski svet, čak je i to pošteno reći! Ili, ako nećete, onda kažete bojimo se! Ili hoćete srpski svet ili nećete!

Popis stanovništva Crne Gore je u toku! Ovaj popis je usiljen i vodi do toga da se srpski svet valoriuje u Crnoj Gori! Poenta popisa je da pokaže kako je Srba mnogo više, da je jezik Crnogoraca srpski i d aje vjera Crnogoraca SPC! Poenta čitave priče je da se valorizuje ideja dobrovoljne asimilacije crnogorskog naroda! Poenta je da se napravi jedna priprema za nešto što Mandić više – manje najavljuje – to je promjena Ustava Crne Gore! Nemojte zaboraviti da je Crna Gora bila pred vratima Evropske Unije! Taj isti Brisel je preko svojih ambasadora u Crnoj Gori itekako pomagao te litijaše koji su vodili borbe o korupciji! I iza ove Vlade kriju se velikosrpski interesi! Sve ide ka tome da se vodi velikosrpska koalicija na vlasti!

Bursać: Bio sam poprilično kulturan prema gospodinu Trviću! Ustavno – pravni sistem BiH ne funkcioniše! Kada ne kažnjavate ljude koji negiraju genocid, to je glorofikacija genocida! Trivić je trebao poodavno odogovarati! Znamo da je to čovjek koji je veličao ratne zločince! Ovo je produkt države bespravnog sistema!

U Gazi se dešava sve ono što ima oblike genocida! Ubijanje palestinske djece u Gazi, civila, trudnica, mi možemo govoriti o nečemu što je genocid pred očima planete zemlje! Zapadni mediji su puni licemjerstva! Iran ima odličak odnos sa Ruskom Federacijom! Uvod u Treći svjetski rat bi bio sukob između Irana i SAD – a!

(Kliker.info-Face TV)