Dragan Bursać: Moramo skinuti kapu Dodiku!
Ovo je (samo) pobjeda Milorada Dodika i onih ljudi iz njegovog bliskog okruženja kojima su skinute sankcije i to je nešto što treba svi da konstatujemo, kazao je u “Danu uživo” novinar i publicista, Dragan Bursać.
Ukinute sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijenović, Dodikovoj porodici, njihovim firmama i mnogim drugim bliskim saradnicima. Jesu li na djelu već dijelovi dogovora Dodika i Sjedinjenih Država?
Kratko i jasno, jesu. Dakle, ide se ubrzano, taj Dodikov dogovor sa Amerikancima ide onako po ubrzanom, hitnom i kratkom postupku. Sankcije padaju Dodiku, Cvijanović, čitavoj sviti političara, ali i pratećim firmama zapravo koje su novčano opskrbile čitav taj sistem. Dakle, sve se to dešava u jednom ili dva dana. Sasvim sigurno da je to dio onog dogovora o čemu je pričao Milorad Dodik i njegovi posilni. Dakle, nije neobično, nije neočekivano, sada je na nama da vidimo zbog čega se to desilo.
Dobro, to je Blagojević i ova ekipa, to su čiste budalaštine. Naravno, Dodik će slaviti, da će pozdravljati bilo koga, pa i crnog đavola, ili Donalda Trumpa, bilo koga, dakle, ko mu je skinuo sankcije. To je to, međutim, moramo priznati da je Dodik sa svojim igračima i sa svojom ekipom intenzivno lobirao sve ovo vrijeme. Od bizarnih i manje bizarnih likova, da su radili na terenu i te kako, da je bio spreman za dogovore i te kako. Naravno, da bi izvukao svoju političku kožu, to da bude jasno. Dakle, od tih njegovih dogovora neće imati niko ništa, pogotovo ne građani Republike Srpske. Tek ćemo da vidimo kakvi su ustupci, zapravo, izručeni američkoj administraciji. Ali, što se tiče njegove političke kože, moramo skinuti kapu, on je tu sjajno odigrao. Politički ili sportski rečeno, potpuno je nadigrao OHR ili kancelariju visokog predstavnika, dobar dio međunarodne zajednice i sarajevsku “Trojku”.
Stigla je i reakcija iz SAD-a, američka senatorka Shaheen kaže “ukidanje sankcija Dodiku je neodgovorno i prerano” i da “narod zaslužuje objašnjenje”?
I šta s tim? Dakle, kako će to uticati? Neće uticati. Milorad Dodik i njegovi poslinici će moći putovati. Što je najbitnije za Dodika, dokle njegove firme će moći raditi i te sve silne franšize koje ga snabdijevaju materijalnim sredstvima, da ne kažem, novce moće nesmetano da rade, da funkcionišu, da posluju. Ja sam bacio pogled da vidim ko nije oslobođen zapravo, kome su ostale sankcije i ostale su sankcije SDS-u. Dakle, kako bih rekao, koji sada navodno izlazi na megdan Miloradu Dodiku. Mislim, u ovoj konstalaciji snaga reći da je Milorad Dodik izgubio i da je nekako poražen, bilo bi zaista nefer i neozbiljno. Ovo kažem, jeste pobjeda Milorada Dodika koliko dugo i šta je za uzvrat ponudio ili dao Sjedinjenim Američkim Državama i to ćemo da vidimo. A što se tiče njega, njegove političke pozadine – on sasvim sigurno ima razlog za slavu.
Kada govorimo o toj pozadini dogovora i šta je još sve, navodno, Dodik založio, spominje se i taj ubrzan evropski put, popunjavanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali i ustupanje rudnih bogatstava SAD-u?
Hoće li Dodik i nakon ukidanja sankcija uopšte moći upravljati političkim procesima?
Sad kako su ukinute sankcije njemu i ljudima oko njega i svemu ovome, to je sad više-manje gotovo minorna stvar. A pošto se ušlo u proces, nemojte zaboraviti, pošto se ušlo u proces prijevremenih predsjedničkih izbora, znači da je onaj njegov potpis valjan i danas, koliko god to bilo sad zakonito ili nezakonito. Znači da će biti izbori i znači da će on do tog trenutka, dok budu izbori, biti oficijalno prvi čovjek SNSD-a. Ono što je bitno Dodiku je da je ta veza kisika za njega, dakle veza moći sa Amerikancima, opet uspostavlja se. On se ponovo konektuje na izvornu pipu moći, koja ga je kreirala, kao “dašak svježeg vjetra”, Madeleine Albright. Dakle, on se vratio na te postavke, koliko ideološki se vratio na te fabričke postavke, vidjet ćemo i koliko će zapravo morati platiti penale, prije svega Vučiću, a onda i Rusima i Moskvi, i to ćemo vidjeti. Mislim da je ovdje u BiH, na žalost i na sreću, kako god gledali, već postavljena stvar, postavljena je ta igra moći gdje će Milorad Dodik biti ta siva eminencija, a gdje će se i tekako pitati nakon svega ovoga.
(N1)
Komentari