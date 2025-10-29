Dragan Bursać: Moramo skinuti kapu Dodiku!

Hajde da se ne lažemo. Dakle, vjerovatno će vam mnogi političari reći kako je Bosna i Hercegovina pobjednik?! Bosna i Hercegovina nije reagovala u skladu sa svojim ovlaštenjima, Bosna i Hercegovina nije angažovala SIPA-u, Milorad Dodik nije bio uhapšen kada je trebao biti uhapšen, Milorad Dodik se nagodio sa drugom državom, ne sa Bosnom i Hercegovinom, Milorad Dodik je izboksovao prvo svoju slobodu, platio je tu slobodu, nominalno se povukao sa funkcija, ostao je na slobodi, ostao je na poziciji moći i sada su njemu, njegovoj sviti, svim političkim akterima sankcije koje su već duže vrijeme tu skinute. Kako bih vam rekao, ne bi bilo u redu prema našim građanima da lažemo i da se zavaravamo i da govorimo kako je ovo pobjeda Bosne i Hercegovine. Zapravo ovo je pobjeda Milorada Dodika, čak uslovno rečeno nije ni pobjeda građana RS-a, koji nemaju ništa s tim. Nije i pobjeda bilo koga drugog, ni nekog šireg kruga SNSD-a, ako ćemo tako da kažem. Ovo je (samo) pobjeda Milorada Dodika i onih ljudi iz njegovog bliskog okruženja kojima su skinute sankcije i to je nešto što treba svi da konstatujemo i da vidimo u svemu tome da li se mi slažemo s tim, da li se ne slažemo s tim i šta je dovelo do, sasvim otvoreno mogu reći, u ovom trenutku poraza države Bosne i Hercegovine.