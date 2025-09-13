Dragan Bursać : “Dodik je hodajući nokaut! Najteže prima udarce po novčaniku! Slovenija je hranitelj RS-a!” (Video)

Kolumnista i novinar Dragan Bursać gostovao je u večerašnjem izdanju „Bosanskog vjestnika“.

Salihović: „Jeste li optimista sada što se tiče BiH?“

Bursać: „Sad sam realista. Postoje stvari famoznih mladih ljudi. U njih vjerujem i polažem zadnju nadu. Nisam državljanin Srbije, Hrvatske, već BiH. Volim svoju zemlju. Nemam namjeru izaći na referendum. Ne želim da građani BiH svjesno ili nesvjesno ulaze u kazneno i krivično djelo. Za njih to nije dobra stvar. Izbori su potpuno legitimna stvar.”

Salihović: „Šta će biti sa BiH?“

Bursać: „BiH je preživjela vijekove i vijekove. Rasli su, razvijali se i padali. Država BiH je ostala i opstala. Opasnost po opstanak BiH ne postoji!“

Salihović : „Je li Dodik zaslužio sankcije?“

Bursać: „Davno je zaslužio. Slovenija je jedna koja je zakonski rekla šta misli. Dodik još uvijek može da koristi Vučića. Dodik najteže prima udarce po novčaniku. Njemu nije ništa problem. Slovenija je hraniteljica entiteta RS. Dodika zaboli donji dio leđa za stanovnike RS-a.“

Salihović: „Šta je u Dodikovoj glavi?“

Bursać: „Imate u boksu nešto što se zove teški i lakši nokaut. Taj čovjek nije pri svjesti, ali hoda po ringu. Čovjek je hodajući nokaut. On nije svjestan odbrojavanja. Moskva obožava imati korisne idiote“, rekao je Bursać i dodao: „Izbori u RS će biti održani. Jedan od Dodikovih će učestvovati. Spominje se sin i Željka. Ali Željka je sad u očima Dodika oponent. Ona je u poziciji da joj budu ukinute sankcije, poput američkih.

