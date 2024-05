Dragan Bursać: Ako Dodik uradi pogrešan korak nestat će RS! On se zbog Rusa boji za svoju glavu! (VIDEO)

Novinar i kolumnista Dragan Bursać gostovao je kod Senada Hadžifejtovića na Face TV i tom prilikom istakao da “stalni generator, blago rečeno neprijatnosti, a grubo rečeno predratnih dešavanja mora biti Milorad Dodik na Zapadnom Balkanu.

Takav je ugovor sa Rusima. Iz tog ugovora se ne izlazi besplatno. Izlazi se uz pomoć čajeva i ne znam kakvih sokova sa petog-šestog sprata i po završenom zadatku. Ako ste vidjeli, on zadatke ne izvršava, pa posjećuje Putina. On je sada u poziciji da podnosi raport u Moskvi, tajkunima i Putinu.“

Hadžifejzović: Šta misliš o Dodikovom razduživanju entiteta?

Bursać: Dodik je suspendovao Ustav BiH na 49% teritorije države. Međutim, jučer je dobio prvu pravu šamarčinu od SAD-a. Kada dobijete diplomatski šamar od SAD-a, onda se povuče ručna kočnica i dobije se prvi žuti karton. Taj šamar je slijedio i od Londona i Brisela. Jednom riječju, Amerika je rekla: Ukoliko Dodik nastavi, nestat će entitet RS.

Hadžifejzović: Površno, naivno i amaterski djeluje njegov odgovor ambasadi Amerike, „niste vi, administracija Amerike, tamo muslimani rade u pres centru ambasade, pa muslimani pišu takva sapoštenja“

Bursać: To su odgovori razmaženog djeteta. Kada razmaženo dijete ne može dobiti sve što je dobilo i kada shvati da ima jačih od njega na košarkaškom terenu, daje takve odgovore. Sjetit ćemo se Milorada Dodika i njegovih odgovora kako će mu biti ukinute sankcije kada dođe Trumpova administracija. Trumpova je došla i otišla, došla je Bidenova, a i vjerovatno će i njegova otići. Svima njima stoje američke sankcije.

Hadžifejzović: U tome i jeste fazon, to je ispod njegovog nivoa, a mora dalje da ide. Nema ručne kočnice, samo dublje i dublje ide. Mislim da je ova reakcija Amerike vrlo bitna. Prvi put kažu “entiteti nisu vječni”?!

Bursać: Tako je. Znate kako kažu, baba dala dinar da uđe u kolo a sad bi dala dva ili sto da izađe iz kola. Mislim da se iz ruskog kola, u kojem je Dodik, ne izlazi besplatno.

Hadžifejzović: Ja sam bio dobronamjeran kada sam mu u intervjuu rekao „Idi, spašavaj i sebe i državu“.

Bursać: Tu su Rusi jako nemilosrdni, nema nazad. Vidjeli ste kako padaju avioni. Imali ste popis od šezdeset-sedamdeset ljudi bliskih ruskom vrhu, koji nisu baš poslušali patuljastog cara iz Kremlja, pa su svi završili trovanjem, padom sa desetog sprata, saobraćajnom nesrećom… Mislim da se Dodik itekako zamislio nad svojom glavom.

Hadžifejzović: Svaka Dodikova izjava o razdruživanju, kada o tome govori, je uvala za Srbiju. Vučić se opet vadio, vadio je Srbiju, da li je Dodika vadio, to ćemo da vidimo. Danas se susreo sa njim, kazavši „to je opasno po Srbiju, vidjet će on to s njim (Dodikom)“, i vidio je to s njim.

Bursać: U ovom trenutku Srbija ne bi vojno stala iza entiteta RS. Vučić nije spreman da pruži takvu vrstu pomoći Dodiku. Danas je u četiri oka objasnio Dodiku da Amerikanci imaju svoje crvene linije, a ima ih i on. Zaprijetio mu je novim konkursom za novog Dodika.

Hadžifejzović: Vasković je u ovoj emisiji ali i nakon podebljao priču o Dodikovom odlasku, do kraja godine. To napominje da bi u paketu, mogla otići ostala dva naroda. Čović insistira sa južnom interkonekcijom, Izetbegović se rijetko pojavljuje, ali kada se pojavi uprska i on. Misliš da bi taj spas za sva tri naroda mogao biti odlazak starih lidera?

Bursać: Mogu reći da bi Milorada Dodika u političku penziju mogu poslati samo oni koji su ga stvorili. Amerika je jedina država koja može to uraditi od dva sata. Pitanje je kada će to uraditi i zašto to sada ne rade. Da li će pokušati trgovački tal sa Dodikom opet? Dodik je poslao u političku penziju i Tadića, i Tomu Nikolića, i svu garnituru prije njega, Miloševića u Hag. On je sve vrijeme tu, a ima tu trgovačku narav, da su ga mnogi okarakterisali kao seoskog trgovca. On nema ideologiju, on ima pragmatiku.

Hadžifejzović: Prije nego što te pitam za Rezoluciju, je li to na tvojoj košulji cvijet Srebrenice?

Bursać: Da, naravno! To je u najmanju ruku civilizacijski čin svakog od nas.

Hadžifejzović: U većini naše zemlje je opasno nositi taj cvijet. Zašto?

Bursać: Ako bi dozvolio da u Banjoj Luci ne mogu nositi cvijet Srebrenice, mislim da ne bi ni bio u Banjoj Luci. Trudim se da makar osvjetlam obraz grada koji spava mrklim snom ultranacionalizma.

Hadžifejzović: Nosiš to po gradu?

Bursać: Pogotovo kada su ovakve situacije.

(Kliker.info-Face TV)