Poenta je u činjenici da je Zahiragić u Zagrebu uradio ono što su mnogi mnogo moćniji, mnogo uglađeniji i mnogo bolje plaćeni političari iz BiH godinama izbjegavali. Branio je ustavni poredak Bosne i Hercegovine bez kalkulacija. Nije glumio “veselog Bosanca” za zabavu susjedna kako su navikli. I otuda tolika zbunjenost i šok.

O Harisu Zahiragiću moglo bi se napisati svašta. Od populizma, preko načina političkog djelovanja, do retorike koja često više podsjeća na doskočice sa društvenih mreža nego na ozbiljnu parlamentarnu politiku. Malo ko u Bosni i Hercegovini izaziva toliko podijeljenih reakcija. Jedni ga vide kao autentičnog glasnogovornika bošnjačkog političkog interesa, drugi kao političara koji često prelazi granicu dobrog ukusa.

Ali ostavimo sve to po strani na trenutak.

A šta ćemo ako je Haris Zahiragić bio potpuno u pravu kada je usred Zagreba, pred kamerama Hrvatske radiotelevizije, u lice Nini Raspudiću, predstavnicima Domovinskog pokreta i ostalim zagovornicima hrvatske izborne jedinice rekao da od Herceg-Bosne nema ništa? Šta ćemo ako je upravo on, takav kakav jeste, uradio ono što već godinama niko od bošnjačkih političara nema hrabrosti, znanja ili petlje da uradi?

Jer on nije otišao tamo da zabavlja publiku, nije glumio „smiješnog Bosanca“ koji će se izvinjavati što postoji njegova država, niti je pokušavao biti dopadljiv zagrebačkoj političkoj i medijskoj čaršiji. Pardon, metropoli. Jednostavno je pogledao sagovornike u oči i rekao kako stvari stoje.

“Herceg-Bosna nikada neće biti napravljena.“

Ta rečenica zazvonila je mnogo jače od svih pažljivo sročenih autaniziranih diplomatskih saopštenja koja godinama slušamo. Upravo tu počinje problem. Ne za Domovinski pokret, ne za Raspudića, nego za dio političke i medijske scene u Bosni i Hercegovini.

Jer reakcije koje su uslijedile više govore o Sarajevu nego o Zagrebu.

Godinama slušamo kako je Herceg-Bosna “legitimna tema“, kako su zahtjevi za trećim entitetom “politički stav“, kako se mora “uvažiti hrvatska perspektiva“. Godinama se podrazumijeva da politički predstavnici iz Hrvatske mogu raspravljati o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine kao da se radi o njihovom administrativnom pitanju. Domovinski pokret otvoreno zaziva hrvatsku izbornu jedinicu, njegovi funkcioneri uvjenjivački govore o teritorijalnom preuređenju Bosne i Hercegovine, a njihovi prijedlozi direktno zadiru u ustavni poredak druge države.

I šta se desilo?

Jedno veliko ništa.

Većina medija prešla je preko toga kao preko još jedne dnevne političke izjave. Liberalna javnost uglavnom je šutjela. Ljevica u Hrvatskoj još više. Ljevica u Bosni i Hercegovini gotovo potpuno. A onda se pojavio Zahiragić i rekao da od toga nema ništa.

Odjednom se otvorilo pitanje tona, stila i političke kulture. Odjednom su se analizirale njegove geste, rječnik, mimika, izraz lica i način obraćanja. Odjednom se tražio famozni balans.

Zanimljivo.

Kada neko prijeti Herceg-Bosnom, mnogi traže razumijevanje. Kada neko odgovori da Herceg-Bosne neće biti, traži se osuda onoga ko to konstatuje.

Patetična potreba građanskog Sarajeva da bude negdje prihvaćeno