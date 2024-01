Dračko Aćimović: Svjedočimo stvaranju novog svijeta, a naši političari po selima dogovaraju raspodjelu akciza za kupovinu zgrade od sto miliona KM

Predsjednica Evropske komisije Ursula voin der Leyen, premiejr Hrvatske Andrej Plenkovič i premijer Nizozemske Marko Rutte stižu u dvodnevnu posjetu Bosnii Hercegovini. Bivši diplomata i ekonomista Draško Aćimović nije optimističan u vezi njihovog dolaska. U razgovoru za N1 kazao je kako je to sve dio izborne kampanje uoči izbora koji će biti u Evropskoj uniji za četiri mjeseca. Kritikovao je i bh. političare koji se, kako je rekao, sastaju po imanjima i selima te se bave TikTokom i Facebookom, kazavši kako je cilj sastanka u Laktašima bio da Fiskalni savjet odobri milion KM za kupovinu zgrade za UIO BiH.

Komentirajući zastrašujućepriče koje su u Novom danu iznijele porodilje i predstavnica udruženja Baby Steps o tretmanu trudnica i porodilja i gubitku beba , kazao je kako “politički teror dovodi do ovakvih tužnih priča”.

“Korupcija i pljačka koja je izdašna u BiH ne dozvoljava da se napravi savremeni zdravstveni sistem, adekvatna kontrola, uradi bilo šta za građane, pogotovo za žene jer vidimo da zaista, ma koliko se pretvarali da poštuju žene, političari ekstremno ne poštuju žene”, naveo je Aćimović u Novom danu.

Izborna kampanja ili važnost BiH za EU?

Aćimović tvrdi da sve što radi odlazeća administracija EU je da “pokažu da se uradili nešto pozitivno u posljednjih pet godina u bilo kojem pravcu”.

“Ovo je vrlo važno za njih jer ekipa koja dolazi, od Ursule von der Leyen, Plenkoivča i Ruttea koji je izgubio izbore u Nizozemskoj, su ljudi koji očeluju da će biti na visokim pozicijama unutar EU u novom mandatu. Ako bih lično na nekoga tipovao, mislim da Plenković ima najveću šansu u ovoj konstrukciji EU da preuzme neku od najviših pozicija unutar EU. To je smisao njihove posjete da pokušaju da donesu nekakav uspjeh pod navodnicima koji će prikazati svojim biračima. Da bismo shvatili jedan mali dio koliko smo mi daleko od svega toga, za posljednjih pet godina unutar procesa pridruživanja EU Srbija je donijela ili promijenila preko 1.000 zakona, u BiH 27. Vidimo po tome koliko smo daleko. Vidjet ćemo da li naši političari žele nešto da pokažu. Vidjeli smo sastanak na imanju Dodika i spisak nedogovoreno-dogovorenih stvari. Najvažnija stvar koja je promakla svima je da se danas treba sastati u hitnoj proceduri fiskalni savjet da se donese odluka o kupovini zgrade od sto miliona KM i podijele akcize. Sve ostalo je dimna zavjesa”, rekao je Aćimović.

Cilj sastanka u Laktašima

Komentirajući sastajanje bh. zvaničnika mimo institucija BiH, kazao je kako je to nevjerovatno.

“Zamislite da se objavi da je Angela Merkel na neko svoje imanje dovela sve svoje predstavnike koalicije i da tamo dogovaraju najvažnije stvari za državu?! To imanje (Dodikovo u Laktašima, op.a.) je dobro obezbjeđeno i ne prisluškuje se, tamo jedino Dodik snima i niko drugi. Hoće da podijele akcize, da fiskalni savjet odobri sto miliona KM za tu zgradu i onda uzimate kredite za autoputeve. Nevjerovatno šta se radi. Ovo je genijalna organizacija kako da se BiH u potpunosti isprazni finansijski i ljudski. Njima ide na ruku inflacija, fenomenalno idu na ruku poskupljenja jer imaju ogromna sredstva od prikupljanja poreza, akciza i carina itd. Možemo samo sa strane gledati i komentarisati. Nenormalno se rasipaju. To je sve neozbiljno i tužno i ako građani na to ne reaguju. A vidimo da više nemaju snage, jer nema posljedica, niko nije osuđen. Ali da mašu zastavama i pričaju o patriotizmu, to uspješno rade i prebacuju teme na druge stvari”, istakao je.

Naveo je kako zbog svega ekstremno ispašta zdravstvo zbog nedostatka radne snage, lijekova, ali i općenito uslova.

“Skoro su mi ljudi pričali koji su bili u bolnici da ni posteljine kako treba nemaju. Gubite i zdravstvene radne kvalitetne. Ogromne količine novca koje su prikupljene kroz poreze i ostalo trebalo je biti ulagano da se omogući povratak zdravstvenih radnika i da ostanu tu. I da se ulaže u lijekove. A mi pričamo o zgradi ij kancelarijama za sto miliona KM, a ne o tim stvarima. Priča se o tome za javne kuhinje da se stara hrana ne oporezuje, to je sve propalo. Gledajte pogrešan način razmišljanja – umjesto da vidimo ko je u javnim kuhinjama, da ih nemamo, da im osiguramo da žive normalno i bezbjedno, mi pričamo o tome kako od poreza osloboditi staru hranu da se njima daje. Nevjerovatno do bola”, kazao je.

“EU se ne može oduprijeti potencijalnim ratovima”

Aćimović ističe da će se rat koji se vodi na Bliskom istoku i u Ukrajini i dalje širiti u narednij pet do sedam godina.

“Ako krenemo od Ukrajine, imamo veliki napad Rusije koja želi da proširi svoje djelovanje i vrlo je teška situacija. Ako uzmemo u obzir Prvi i Drugi svjetski rat, vidjeli smo da je Njemačka imala svoje saveznike. To se isto dešava sada. Vi u Evropi imate Mađrarsku, a sada se priključila i Slovačka koji otvoreno pridržavaju Rusiji, protiv su bilo kakve daljnje pomoći Ukrajini. Zamilslite momenat ako Rusija, ono što svi upozoravaju pa sada i Biden, dođe sa te strane granice EU, dođe do saveznika koji su se deklarisali kao njeni saveznici, da li je potrebno bilo šta dalje govoriti? Evropa nije u stanju da se odupre tome. Cijela Evropa i svi kapaciteti koji se godišnje mogu prozivesti, npr. projektila, su manji 3-4 puta nego što Rusija proizvede. Ovaj rat ima već dugotrajne posljedice. S druge strane Bliski istok, Crveno more ima ogorman značaj. Poskupljuje prevoz roba zbog dešavanja tamo i to će dovesti do daljeg poskupljenja”, upozorio je.

“Manipulacije političara koji se sastaju po selima”

No, naši političari, smatra on, ništa ne rade da zaštite ekonomiju i građane.

“Kada se političari hvale da imamo najnižu inflaciju u svijetu ispada da smo mi najjeftinija zemlja, da imamo najbolje uslove, da imamo fenomenalnu privredu, a ljudi odu u prodavnicu i vide da im je život zadnje dvije godine poskupio za 50-70 posto, to je jedna manipulacija. Za građane BiH sve ovo što se dešava u svijetu može imati posljedice, a naši političari postavljaju stvari onako kao misle. Ako je nafta pojeftinila, oni ostave da nemamo zaliha, nemamo zaliha plina, nemamo robnih rezervi, nemamo ništa, i pokušavaju predstaviti da smo ekonomski tigar – tako kažu političari što se sastaju po imanjima i selima”, rekao je.

Istakao je kako smo svjedoci stvaranja novog svijeta i stvaranja nove ekonomije.

“Biće izuzetno teško jer ulazimo u nepoznatu sferu. Počinje se forsirati vještačka inteligencija koja mijenja svijet u potpunosti. Da li ćemo dobiti nešto pozitivno – čisto sumnjam. Poruka političarima: prestanite lagati, mahati zastavama, glumiti nekakve patirote, prestanite biti TikTok i Facebook političari. Budite ozbiljni ljudi i radite svoj posao jer možemo, imamo dovoljno novca. Za budućnost BiH jako je važna fiskalna reforma. Kada imate mir i ifiskalnu stabilnost, imate i ekonomsku stabilnost”, poručio je Aćimović.

(Kliker.info-N1)