Dr. Mirko Pejanović : Dodikov režim je ostao usamljen, državne institucije pokazale su se vitalnim

Gost Dnevnika D Mirko Pejanović, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti i bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, na početku razgovora za Federalnu televiziju govorio je o tome vidi li u trenutnoj krizi sličnost sa početkom 1992. godine i je li mir ugrožen.

„Sličnosti neke ima, ali ne prevelike. Tada je mir bio potpuno ugrožen. Danas nasrće na mir rukovodstvo NSRS-a i parlamentarna većina. I taj nasrtaj ne traje samo od jučer, on traje možda posljednju deceniju i po, on se da vrlo efikasno zaustaviti – politički. Zakoni koji su doneseni, vrlo brzo došlo je do privremene mjere Ustavnog suda BiH i oni ne važe – ne mogu se primjenjivati“, kazao je.

„Sve međunarodne institucije i sve zemlje koje su podržavale Dejtonski mirovni sporazum osudile su taj čin. Sve institucije države BiH i bh. demokratske snage su se usprotivile tome i Dodikov režim – poredim to s nekadašnjim režimom na Palama – ostao je usamljen. On čak ima protivljenje i svoje opozicije“, dodao je.

Naglasio je da je izuzetno važna činjenica da je Bosna i Hercegovina dobila jednu takvu diplomatsku podršku.

„Mnogo je važna. Najviše u tome što je uslijedila kontinuirana i nešto sad pojačana podrška provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dejtonski ustav – ako ga nema, onda nema ni mira, nema ni države Bosne i Hercegovine. Kad nema mira, ne može biti ni države. Kad nema države, također, nema mira”, kazao je.

Govoreći o radu državnih institucija u zaustavljanju neustavnih aktivnosti NSRS-a, kazao je da su se one pokazale vrlo vitalnim i uspješnim.

„Ovo je neki okvir koji je donio opasnost, teškoće za građane i one se u ovom vremenu još više potvrđuju i jačaju i jačat će se. Dobile su podršku i od političkih tijela u Federaciji, u cijeloj BiH, stranaka opozicije u Republici Srpskoj, od OHR-a, NATO-a“, naglasio je.

Dodao je:

„Mijenjaju se teze. Kaže se – ne primjenjuje se izvorni Dejton, a Dejton se primjenjuje. Jedan je Dejton. Dejton nije donesen pa rečeno tačka. Dejton je donesen da se razvija jedno društvo. Da funkcioniše jedno društvo. Mnoge institucije su izgrađene. Sve se to u jednom procesu izgradnje mira razvijalo. U tom procesu učestvovale su sve stranke koje su činile dio parlamentarne većine. Ovo je sad direktan napad da se to sve sruši. A rušenjem svega, dolazimo do totalnog ugrožavanja mira i onda možemo doći u vrlo, vrlo tešku situaciju. Možemo doći u stanje primjene nasilja, ali na sreću došla je podrška međunarodnih mirovnih snaga“.

Dalje je rekao ‘da je ovo što se dogodilo posljednjih dana u RS-u jedna nova opasnost za mir i ona se mora prevenirati – ne samo mjerama Ustavnog suda nego i vanrednim mjerama Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH i Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Bit će kasno da se neki procesi puste da se odvijaju, upozorio je, onda slijede neminovni konflikti.

-Ako me pitate gdje će najprije biti konflikt, možda i sa nasiljem – u odnosima parlamentarne većine, odnosno režima Milorada Dodika i opozicionih partija. Ako se usvoji i bude se primjenjivao onaj zakon o zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske, očekivati da svi oni predsjednici opozicionih stranaka nemaju slobodu i da ih može čekati i zatvor“, ocijenio je.

Ističe da je inicijativa koja se odnosi na donošenje novog entitetskog ustava daljnje produbljivanje krize i „potpaljivanje požara da gori – da se zapali mir“. I za to moraju dodatne mjere da se učine, poručio je.

„Mir se mora zaštititi. Mir je iznad svakog pojedinca. Mir je najveći interes građana Bosne i Hercegovine, a time i svih naroda. I u tom vanrednom sazivanju parlamenta Bosne i Hercegovine, ima nekih najava u nekim političkim strankama, mora se otvoriti diskusija i o formiranju nove parlamentarne većine. Ona će najvjerovatnije isključiti one koji krše Ustav Bosne i Hercegovine. To znači isključivanje SNSD-a iz parlamentarne većine, jer previše je crvenih kartona zaradio. Mir je preči od svih nas u Bosni i Hercegovini“, izričit je Pejanović.

