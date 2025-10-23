Dr. Jasmin Mujanović: Sve je izvjesnije da će narednih dana SAD ukinuti sankcije Dodiku (Video)
Politički analitičar Jasmin Mujanović upozorio je da se “čini se sve vjerovatnijim da će Sjedinjene Američke Države u narednim danima ukinuti sankcije Miloradu Dodiku”. On je upozorio da ovakav potez ne bi imao političkog smisla za administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, te da se u prošlosti pokazalo da “politika popuštanja uvijek ohrabruje radikalizam”.
“To bi predstavljalo Dodikovu krunu uspjeha nakon decenije lobiranja u SAD-u i označilo bi potpunu promjenu kursa u odnosu na politike (Baracka) Obame, Trumpa (tokom prvog mandata) i (Joea) Bidena”, naveo je Mujanović u komentaru objavljenom ma mreži X.
Mujanović smatra da je “očigledno da je postignut dogovor između Dodika i Sjedinjenih Država”, te da su to primijetili gotovo svi koji se bave pitanjima regiona.
“Dodikov režim je prihvatio njegovu smjenu s funkcije od strane Suda BiH, prihvatio održavanje vanrednih izbora za njegovu zamjenu na mjestu predsjednika entiteta RS (koje njegova stranka ionako očekuje da će dobiti), te je povukao niz secesionističkih odluka (koje su već ranije bile poništene od strane institucija BiH). Zauzvrat, SAD su počele ukidati sankcije njegovim najbližim saradnicima, a čini se sve vjerovatnijim da će i mjere protiv samog Dodika uskoro biti ukinute”, naveo je.
On predviđa da će američka administracija ovaj razvoj događaja vjerovatno predstaviti kao “pobjedu” i kao “dokaz djelotvornog transakcijskog pristupa u odnosima s Putinovim najbližim saveznikom, izvan Lukašenka”.
Međutim, Mujanović ističe da postoji niz problema s tom logikom, a dva su naročito upečatljiva:
“Prvo, Bidenova administracija je već pokušala “dogovarati se” s Dodikovim najbližim saveznikom u BiH, Draganom Čovićem, kao i s njegovim glavnim pokroviteljem, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ne samo da ta politika nije uspjela, nego su sva trojica u međuvremenu preduzela neke od svojih najradikalnijih poteza u posljednjih nekoliko decenija”, naveo je, te dodao da “politika popuštanja uvijek ohrabruje radikalizam”.
“Drugo, Dodik ponovo praktično nudi SAD-u obećanje na papiru u zamjenu za materijalne koristi. Dok SAD čine velike ustupke – ukidajući sankcije – Dodik zauzvrat daje uglavnom simbolične poteze koje može opozvati bukvalno u svakom trenutku. I šta onda? Naravno, SAD bi mogle ponovo uvesti sankcije Dodiku, ali bi za to bili potrebni mjeseci, a to bi bilo i politički ponižavajuće za američku stranu”, smatra Mujanović.
On ističe da ovo u konačnici predstavlja poteze koji su “u potpunoj suprotnosti s jednim od ključnih stubova vanjske politike” Trumpove administracije: izgradnjom mira.
“Dodik je, očigledno, najmaligniji i najekstremniji akter u cijelom zapadnom Balkanu. On i njegovi istomišljenici izazvali su najteže političke i sigurnosne krize u regionu od devedesetih godina. Američke sankcije su do sada bile jedan od rijetkih zaista efikasnih mehanizama za obuzdavanje njegovog ponašanja, a upravo zbog toga je Dodik i ulagao toliko napora da se ukinu. Njihovo povlačenje jednostavno nema političkog smisla, prije svega sa stanovišta američkih sigurnosnih interesa u Evropi”, upozorio je Mujanović.
“Nadam se da pogrešno tumačim znakove i da će administracija ipak zaključiti kako bi ukidanje sankcija Dodiku bilo pogrešno. Uskoro ćemo saznati”, dodao je na kraju.
(Kliker.info-N1)
Komentari