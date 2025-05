Dr. Jasmin Mujanović : Skupom u Daytonu potpuno je dominirao HDZ!

Politički analitičar i publicista Jasmin Mujanović oštro je kritizirao tzv. “probosanskohercegovačke stranke” zbog indolentnosti, nemara, neznanja i nesposobnosti.

On je proteklih dana prisustvovao konferenciji u Dejtonu, posvećenoj 30. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pomno je pratio sva dešavanja i za Politicki.ba iznio svoje viđenje tog skupa.

“Svojim sam američkim prijateljima morao reći da imam osjećaj da je ovo skup HDZ-a i “legitimnog predstavljanja”, a ne događaj o Bosni i Hercegovini, kaže Mujanović.

“Republika Hrvatska je veoma ozbiljno shvatila konferenciju u Dejtonu.

Bili su prisutni i angažirani na bezmalo svakoj debati, gdje su iznosili nama odavno poznate floskule o Bosni i Hercegovini insistirajući na takozvanom “legitimnom predstavljanju”.

Njihova želja i potreba da dođe do dodatne etničke segregacije unutar izbornog i ustavnog sistema BiH bila je neskrivena i nametljiva. Meni je postalo sasvim jasno da očito Andrej Plenković i Dragan Čović smatraju da ono što je za njih uradio Christian Schmidt 5. oktobra 2022. godine, intervenirajući u Izborni zakon, nije uopće dovoljno. Oni nastavljaju s jednom maksimalističkom agendom i spremni su totalno preuzeti gotovo sve institucije i procese unutar BiH.

Jedina stvar o kojoj je ta delegacija ovdje pričala je “legitimno predstavljanje”, kaže za Politicki.ba Mujanović.

On prenosi i jedan frapantan detalj:

“To je sve išlo do te mjere da je Grlić Radman doslovno tvrdio da “dvije škole pod jednim krovom” nisu segregrirani prostori, već specifičan program koji je primjer i koji se treba preslikati na ostale dijelove BiH”.

Dakle, apsolutno maksimalistička agenda koja nipošto ne prihvata da taj ne samo etnički, već sektaški koncept, bude na bilo koji način urušen ili da se na bilo koji način od toga odmakne.

Naravno da nisu ni pominjali presude Evropskog suda za ljudska prava.

Nažalost, bh. zvaničnici nisu nešto reagirali.

Istina, Elmedin Konaković je reagirao. Čuo sam da je jednom govorio na tu temu. I ništa više. Barem ja nisam čuo”, kaže Mujanović.

On ističe da se u Dejtonu nije čulo ništa novo ni od Beograda ni od Zagreba.

Oni sa svojom malicioznom agendom prema BiH nastavljaju.

Hrvatska jeste bila izuzetno angažirana, dobro organizirana i sveprisutna, konstatira.

“Zanimljivo je da srbijanska delegacija nije ni blizu bila tako aktivna.

Pojedini čelnici BiH su se nastojali angažirati, ali je to bilo “sporadično”.

BiH nije svoj streateški i politički interes nešto posebno ni izrazila ni odbranila ni na ovoj konferenciji i bojim se da će i to brzo doći na naplatu”, upozorava naš sagovornik.

Osvrćući se na istup zamjenika državnog sekretara SAD Christophera Landaua, Mujanović navodi da to što smo čuli od State Departmenta u zadnja dan dva i što smo čuli ranije – nije ništa novo.

“Oni otvaraju prostor za dijalog među relevantnim političkim akterima u BiH.

Sada se otvara pitanje ko će moći izgraditi najbolji narativ da su oni uspješno sklopili neki koncept, program koji se stvarno može realizirati i na taj način dobiti podršku SAD, jer će biti “realan”.

Bojim se da je politički Zagreb i HDZ već u velikomn zamahu k tom cilj, a da bh. faktor – ni iz vlasti ni iz opozicije – ne shvata šta se dešava i koliko je ovaj momenat bitan. Zvaničnici iz BiH ne dolaze spremni, sa ozbiljnim programima, ciljevima, čak ni ozbiljnim retorikama”, upozorava Mujanović.

Prenosi da je u Dejtonu svjedočio dva totalno različita razgovora:

“S jedne strane, predstavnici političkog Zagreba i oba HDZ-a ovdje su došli da pričaju o Izbornom zakonu, a predstavnici probosanskohercegovačkih političkih opcija ovdje su primarno pričali o Miloradu Dodiku. Naravno da se to treba problematizirati, ali se mora naglasiti da je Hrvatska jedna od glavnih njegovih saveznika i ona je jedan od ključnih aktera i razloga zašto je ova kriza toliko duboka i ozbiljna. To se našim partnerima i prijateljima na Zapadu moralo i mora objasniti. Bojim se da ni to nismo uspjeli.

Imamo vremena još malo, ali ovo što sam dosad vidio, uopće nisam zadovoljan”.

Upitan o Dejtonu 2, autor nedavno objavljenog izvještaja koji je probao detaljno objasniti i raspetljati zavrzlame ustavnog sistema BiH stranim zvaničnicima, kaže da je neophodno da se dođe do reforme Ustava BiH, te nižih ustava, ali one moraju biti u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava.

“Ove reforme koje zagovaraju Plenković, Radman, Čović… nisu u skladu sa evropskim normama, pravnom stečevinom Evropske unije, ECHR-om…

One su u suprotnosti i sa onim što stalno radi Christian Schmidt”.

Mujanović se, tokom razgovora za Politicki.ba fokusirao na tzv. “bh. blok”.

“Probosanskohercegovačke stranke moraju izaći s jednim modelom. A bojim se da je to nemoguće. Priznajem da to ne razumijem. Nikako mi nije jasno kako je moguće da SDA, SDP, NiP, NS… svi se zalažu za provedbui presuda ECHR-a, usta su im puna BiH… a ne mogu se okupiti oko jednog političkog programa, koncepta, nečega.

Da zlo bude gore, svi oni nemaju ama baš nikakav konkretan model, prijedlog…

I bojim se da ga ne mogu ni napraviti, ne umiju, neće…

I nikako mi nije jasno kako je to moguće.

Kako stranke koje se kunu u BiH, nisu u stanju da se okupe oko strateškog pitanja za BiH.

Oni nemaju ne samo zajednički koncept odbrane BiH… nemaju nikakav koncept. Gdje su ti prilozi SDP-a? Gdje su NiP-ovi stavovi. Šta rade tzv. bosanskohercegovačke stranke!?”, pita se Mujanović rezignirano.

Ponovo ističe da su oba HDZ-a i u Dejtondošla vrlo organizirano, jasno, uporno i svuda su predstavljali svoju platformu. I bili su sasvim konkretni.

“Bojim se da, nažalost, zbog te političke neozbiljnosti političkih aktera u Sarajevu, građani Bosne i Hercegovine opet će trpiti posljedice te njihove neodgovornost”, zaključuje Mujanović.

Sead Numanović (Politički)