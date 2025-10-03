Dr. Jasmin Mujanović: “Dodik očigledno razumije real-politiku mnogo bolje od političara u Sarajevu!”

Jasmin Mujanović, politolog i saradnik portala Odgovor.ba, objavio je danas na svom X profilu dokumente koji otkrivaju da je Vlada RS-a preko Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju angažovala lobističku kuću Groze Consulting Limited sa sjedištem u Londonu.

“Cilj je otvoriti i razviti novi, diskretni kanal komunikacije između vlade Rs i vlasti Ujedinjenog Kraljevstva kako bi vlasti Ujedinjenog Kraljevstva bolje razumjele politike Rs i uključile Rs u dijalog radi postizanja obostrano korisnih ciljeva”, navodi se u opisu ciljeva saradnje Vlade Rs i Groze Consulting Limited.

DODIK IGRA PREKO CIJELOG TERENA

Tim povodom razgovarali smo sa Mujanovićem o dometu ovakvih lobističkih akcija režima u Banjoj Luci te zašto su se nakon izdvajanja ogromnih sredstava za lobiranje u Sjedinjenim Državama sada usmjerili na Veliku Britaniju.

“Ja ne bih rekao da su se oni sada usmjerili na Veliku Britaniju već oni rade i jednu i drugo. Oni igraju preko cijelog terena, imaju resurse i ulažu te resurse u ključna partnerstva. A od tih strateških partnerstava u svijetu nema realno važnijih od SAD i Ujedinjenog Kraljevstva.

Dakle, ovo ne možemo nikako tumačiti kao da su se fokusirali na Veliku Britaniju umjesto SAD-a već rade i jedno i drugo dok, koliko smo javno upoznati, regularne institucionalne strukture u BiH ne rade ništa povodom lobiranja, pa čak ni ovi niži nivoi vlasti koji bi teoretski mogli da svoje resurse upotrebljavaju za lobiranje od strateškog interesa BiH. Dakle, kantoni, čak i pojedine općine, bi to mogle raditi ali eto, političari iz probosanskih snaga to ne smatraju kao relevantni cilj, kao prioritet”, kazao je Mujanović za Slobodnu Bosnu.

BRITANCI ODLIČNO POZNAJU SITUACIJU U BiH

Zanimalo nas je i kolike su šanse režima u RS-u da ovim putem dopru do vlasti u Velikoj Britaniji.

“Realno, sadašnja vlast u Velikoj Britaniji nije i neće biti nešto posebno pozitivno nastrojena prema Dodiku i tom režimu. Dakle, to su laburisti, to je ljevičarska politička opcija i može se reći da su sadašnje vlasti u Londonu poprilično dobro upoznate sa okolnostima na Zapadnom Balkanu i u BiH”, naglašava Mujanović za Slobodnu Bosnu.

Podsjeća da je tokom Sigurnosne konferencije u Sarajevu bila prisutna velika delegacija iz Britanskog parlamenta iz većine relevantnih političkih opcija.

“Svi su oni upoznati sa okolnostima u BiH, pa i oni koji nisu bili prisutni su upoznati iz prethodnih razgovora i diskusija koje se odvijaju na različitim nivoima. Ja znam da različiti politčki akteri u BiH uključujući stručnjake, analitičare i aktiviste, pa i našu dijasporu u Velikoj Britaniji, vode svoje razgovore sa tim ljudima.

Dakle, ja mislim da su realno Dodikove šanse za uspjeh u Velikoj Britaniji poprilično male, pogotovo ako podrazumijevamo da njegov ključni cilj sa ovim aktivnosima jeste da se ukinu britanske sankcije za njega i vjerovatno specifično za gospođu Cvijanović koja je, možemo pretpostaviti, vjerovatno vodeći kandidat da preuzme SNSD nakon što je Dodik uklonjen sa svoje pozicije od strane Suda BiH”, smatra Mujanović.

DODIK RAZUMIJE REAL-POLITIKU

Komentarisao je i učestalo pitanje ili dilemu prisutnu u našoj javnosti. Naime, često možemo čuti od političkih aktera ali i medijskih radnika u Sarajevu da Dodik “baca pare” na lobiranje, da nikakvu korist nije imao za desetine miliona dolara koje je potrošio u Sjedinjenim Državama i slično.

“Ti stavovi koji kažu da je trošenje novca od strane Dodika i drugih političkih aktera u BiH i širom regiona uzaludno su izuzetno naivni. Lobiranje i ulaganje novca na formalan i neformalan način ka cilju ostvarivanja relevantnih odnosa i relacija sa ključnim političkim akterima na Zapadu, bilo u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji ili unutar Evropske unije, to je jednostavno ključni dio moderne politike. To se tako radi. Ako vi očekujete da budete u relevantnim salama i sobama gdje se razgovara ne samo o vašoj državi nego i o širim geopolitičkim okolnostima, onda vi morate ulagati u takve odnose a to je pogotovo važno za državu poput BiH.

Dakle, Dodik očigledno razumije institucionalni ustroj države BiH bolje nego mnogi ljudi u Sarajevu jer on, koliko god da zauzima izuzetno ekstremističke stavove, on je apsolutno uložio u odnose sa gotovo svim relevantnim političkim akterima političke desnice širom Evrope i šireg atlanskog svijeta. Dakle, on ima izuzetno bliske odnose sa narodnjačkim strankama širom Evrope. Da ne govorimo o njegovim poznatim odnosima sa Rusijom, Kinom, itd”, smatra Mujanović.

Mujanović naglašava da Dodik očigledno razumije real-politiku mnogo bolje od političara u Sarajevu.

“Činjenica da se ljudi u Sarajevu i relevantni politčki akteri u Sarajevu tješe na taj način je meni izuzetno iritantno zato što bilo ko da vam tvrdi u Sarajevu da je lobiranje uzalud i da je to trošenje i bacanje para – to vam je najbolji dokaz da ta osoba nije dovoljno zrela za stvarnu politiku, za stvarne političke dinamike u kojoj se nalazi ne samo BiH nego širi svijet.

Dakle, ja ne govorim da će Milorad Dodik danas ili sutra biti uspješan u nekim specifičnim ciljevim ali je apsolutno izuzetno pametno sa njegove strane da on održava komunikacije, održava odnose pa čak i sa tim državama koje su njega stavile pod sankcije. Možda je i najvažnije da baš sa njima održava odnose i sa njihovim zvaničnicima nadajući se da će kad tad doći do moguće promjene u njihovim stavovima ili barem da ne dođe do zauzimanja čak i oštrijih mjera protiv njega i njegovog režima. Dakle, čovjek očigledno razumije real-politiku. Nažalost mnogo bolje nego neki ljudi u Sarajevu”, zaključuje Mujanović.

Samir Begović (Slobodna Bosna)