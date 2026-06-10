Profesor politologije dr. Jasmin Mujanović gostovao je u emisiji “Bosanski vjestnik” na Face TV, gdje je govorio o budućnosti Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Posebno je kritikovao domaće političke aktere, poručivši da je pogrešno odgovornost prebacivati isključivo na geopolitiku.

Mujanović je komentarisao najave o mogućem smanjenju uloge Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini, kao i promjene u američkoj politici prema regionu. Prema njegovim riječima, ne treba zaključiti da se Sjedinjene Američke Države potpuno povlače iz Bosne i Hercegovine.

“Nije u interesu SAD-a da dođe do bilo kakvog stvarnog sukoba na području Bosne i Hercegovine, niti na području Zapadnog Balkana”, rekao je Mujanović.

On smatra da poruke iz Washingtona treba posmatrati i kao signal evropskim saveznicima, s kojima, kako tvrdi, postoje ozbiljna neslaganja u vezi s budućnošću OHR-a i izborom novog visokog predstavnika.

“Ne trebamo ovo tumačiti kao cjelokupni razvod američke politike od Bosne i Hercegovine, ali svakako bi to trebalo biti veoma jasan i snažan signal liderima u Sarajevu da je potrebno stvaranje nove državničke politike”, kazao je Mujanović.

Govoreći o mogućem izboru nasljednika Christiana Schmidta, Mujanović je ocijenio da je teško predvidjeti ishod jer, kako kaže, ključni saveznici imaju različite vizije o budućnosti Bosne i Hercegovine.

“Centralna dinamika ove situacije jeste da je došlo do ozbiljnog nesporazuma između Evrope i SAD-a. Imamo dvije potpuno različite vizije o budućnosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o ovom pitanju”, rekao je.

Mujanović je naglasio da je pogrešno očekivati da mir i stabilnost u jednoj suverenoj državi čuvaju isključivo strani akteri.

“Suludo je očekivati da bilo koji treći ili četvrti strani faktor bude čuvar mira u jednoj suverenoj državi. To prvenstveno moraju biti institucije i dužnosnici države Bosne i Hercegovine, koji brane njen suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak”, poručio je.

Mujanović je posebno kritikovao političke aktere u Sarajevu, navodeći da je neodgovorno čekati odluke Washingtona, Londona ili Berlina bez vlastitog političkog plana.

“Neodgovorno je od bosanskohercegovačkih zvaničnika da sebe stavljaju u poziciju da čekaju odluke Washingtona, Londona, Berlina i drugih centara”, rekao je.

Prema njegovom mišljenju, politički akteri koji se predstavljaju kao državničke snage morali bi imati zajednički stav o izboru novog visokog predstavnika i jasne zahtjeve prema međunarodnoj zajednici.

“Neophodno je da ključni politički akteri u Sarajevu ne samo reaguju, nego da stvore zajednički stav o izboru novog visokog predstavnika i artikulišu program zahtjeva koji bi ponudili međunarodnoj zajednici”, kazao je Mujanović.

On je istakao da je pogrešno odgovornost za političku krizu u Bosni i Hercegovini prebacivati isključivo na globalne odnose.

“Totalno je pogrešno čekati, nadati se i prebacivati loptu na nivo geopolitike. Neprihvatljivo je da bilo ko ko sjedi na funkciji u Sarajevu ili u bilo kojem drugom uredu na državnom nivou kaže da ćemo vidjeti šta će biti”, poručio je.

Govoreći o odnosima unutar Bosne i Hercegovine, Mujanović je rekao da se mora strateški raditi i s opozicijom u RS, jer bi dio tih političkih aktera mogao učestvovati u budućoj vlasti na državnom nivou.

Istovremeno je ocijenio da Milorad Dodik i Dragan Čović godinama djeluju sistemski, dok, prema njegovim riječima, politički akteri u Sarajevu ne nastupaju dovoljno strateški.

“Dodik i Čović rade sistematski. Spremni su izgubiti ovu ili onu bitku ako će pobijediti u političkom ratu koji vode decenijama protiv države Bosne i Hercegovine”, rekao je Mujanović.

Kao jedan od najvećih problema izdvojio je raspodjelu ključnih sigurnosnih pozicija tokom aktuelnog državnog mandata.

“Tokom prethodnog državnog mandata pristalo se na to da gotovo sve relevantne sigurnosne pozicije u državi budu predate SNSD-u ili HDZ-u. Posljedica toga bila je opća politička katastrofa”, kazao je.

Mujanović smatra da državničke političke snage nakon narednih izbora moraju insistirati na kontroli ključnih pozicija u sigurnosnom sektoru, kao i na ozbiljnom razgovoru o reformama političkog i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, pitanje državne imovine ostaje jedno od ključnih neriješenih pitanja za budućnost Bosne i Hercegovine i OHR-a. Kritikovao je domaće stranke jer, kako kaže, nisu ponudile koherentan paket rješenja o toj temi.

“Totalno je apsurdno da nijedna politička opcija među državničkim strankama nije izgradila bilo kakav koherentan paket prijedloga i zahtjeva kada je riječ o državnoj imovini”, rekao je.

Mujanović je govorio i o projektu Južne interkonekcije, ocijenivši da javnost još nema dovoljno informacija o tom procesu. Posebno je problematizirao ulogu kompanije koja se spominje u vezi s projektom, tvrdeći da se radi o strukturi čija transparentnost mora biti ozbiljno ispitana.

“Mislim da nema dovoljno informacija o ovom projektu. Projekat od ovoliko novca i strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu neodgovorno je voditi na ovakav način”, kazao je Mujanović.

Dodao je da bi se, ukoliko projekat ne bude usklađen s evropskim zakonodavstvom i energetskom politikom, Bosna i Hercegovina mogla suočiti s ozbiljnim problemima u njegovoj realizaciji.

“Bosna i Hercegovina bi mogla imati interkonekciju koja u stvarnosti nije povezana ni s čim”, upozorio je Mujanović.

Na kraju razgovora poručio je da Bosnu i Hercegovinu čekaju važne odluke, ali da domaći politički akteri moraju preuzeti odgovornost za pitanja na koja mogu utjecati.

(Slobodna Bosna)