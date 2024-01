Dr. Hadžidedić upozorava: RS se otcijepila 90%! BiH može pasti bez ispaljenog metka! (Video)

Hadžifejzović: “Prof. dr. Zlatko Hadžidedić ima informacije, precizno ih analizira, vrlo direktno ih saopštava, a jasno je i laiku kada ga sluša. Stručnjak je i za ustavno pravo, a u ovoj drami, osim parade inata za 9. januara, glavni ulog, rizik je upravo Ustav – Dodik negira Državni ustav i zakone i pravi svoj izborni zakon i minira Državni ustavni sud.”

Hadžidedić: “Ovdje se rat nikad nije ni završio! Radi se na raspadu BiH! Dodik smije sve što mu stranci kažu! Dodik ima zadatak da raskopa BiH! Neće doći nikakav Djed Mraz od Amerikanaca i nešto spriječiti… neće! Dodik ima zeleno svjetlo kao Karadžić! Ovo je sve što je na dnevnom redu od ‘92.!”

Hadžifejzović: “Govoriš da je Dodikova taktika da ne ide na eksces, da ne ide preko noći, da ne ide na otcjepljenje, već mu je taktika urušavanje države…? Misliš da se tom taktikom zemlja može podijeliti bez metka?”

Hadžidedić: “Može, to je sasvim moguće! Pogledajmo da li ima reakcije na sve što Dodik radi?!”

Hadžifejzović: “Nema! Može li Bosna šutke pasti?”

Hadžidedić: “Može! Mnoge su države tako pale! Amerikanci nas neće spasiti! Deveti januar je samo parada! Ne postoji volja da se djeluje, jer je na sceni projekt rušenja BiH! Volio bih da me neko demantuje, ali evo već godinama svi šute! Godinama se država potkopava! Treba izvući zaključke!“

Hadžifejzović: “Koliko se Dodik već otcijepio i koliko se država već urušila?”

Hadžidedić: “Pa… nekih 90%! Teško je biti optimista! Ali dovoljno je i onih deset posto da se to zaustavi! Nema političke volje! Nemaju ideje šta je suverenitet! Ne možemo sve predati Srbiji, Hrvatskoj i SAD-u! Nema ideje da bismo trebali upravljati sami sobom!”

Hadžifejzović: “Dodik je danas uoči Božića dao nekoliko bezobraznih izjava. On je onako, ne znam čime izazvan, rekao da on nije Vučićev poslušnik. Uoči Božića, uoči 9. januara… Kako to objašnjavaš, šta mu je?”

Hadžidedić: “Dodik pokušava za sebe izabrati bolju poziciju, da se distancira od Vučića, kako bi imao bolju startnu poziciju!”

Hadžidedić: “Moramo se sami spasiti! Može doći do rata! Ovdje nije preporučljivo zaposliti nekoga bez dlake na jeziku. Neke stvari koje govorim ne odgovaraju nekom! Doktorirao sam kod najumnijeg čovjeka u BiH – prof. dr. Esada Zgodića, ali sam nezaposlen!”

(Face TV)