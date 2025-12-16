Dr. Esad Boškailo : I Bošnjaci i Bosanci poštovani profesori
U logorima u Hercegovini, UZP, su nas popisivali kao stvari.
Kada sam logorniku Boki rekao da sam Bošnjak, nastala je tišina.
Rekao je da se s ‘balijama’ lako obračuna, ali da su opasniji oni koji znaju kako se zovu.
‘Takve treba smaknuti’, rekao je.
Tada sam shvatio da ime može biti razlog za smrt — i razlog za opstanak.”
Piše : Dr. Esad Boškailo
Poštovani profesori Bajtal i Kurtćehajić, s punim uvažavanjem Vaše akademske titule i dobronamjerne rasprave, želim naglasiti da razlikujem državnu/zemljopisnu odrednicu Bosanac/Hercegovac (koja je inkluzivna i pripada svim građanima BiH) od historijsko-nacionalnog imena Bošnjak/Bošnjani (koje je terminološki utemeljeno u izvorima), te vjerujem da je naučno i komunikacijski najkorektnije ostaviti prostor za oba registra bez jednostranog, isključivog tona.
Ime Bošnjak nije nastalo jučer, niti je proizvod modernih političkih okolnosti. Ono ima dubok historijski kontinuitet koji seže u srednjovjekovnu Bosnu, gdje se stanovništvo ove zemlje u najvažnijim državnim, pravnim i diplomatskim dokumentima naziva Bošnjani. Taj naziv nije bio geografska odrednica, već političko-pravni i etnički identitet, priznat i korišten u domaćim i međunarodnim izvorima – od dubrovačkih arhiva i papinskih pisama, do osmanskih deftera i evropskih putopisa.
Kroz stoljeća, ime se mijenjalo u formi, ali ne i u suštini: Bošnjani srednjeg vijeka historijski i identitetski su prethodnici Bošnjaka osmanskog i modernog doba. Uprkos imperijama, ratovima, vjerskim pritiscima i političkim nasiljima nad identitetom, Bošnjaci su opstali kao poseban narod, sa vlastitim imenom, jezikom, kulturom i historijskim pamćenjem. Čak i u periodima kada im je ime bilo zabranjivano ili administrativno brisano, ono je živjelo u dokumentima, književnosti, usmenoj tradiciji i samosvijesti naroda.
Zato govoriti o Bošnjacima znači govoriti o kontinuitetu, a ne o konstrukciji; o istorijskoj činjenici, a ne o političkom dogovoru; o narodu koji je kroz vrijeme mijenjao carevine, ali nikada nije prestao postojati.
A da je je ime grada Bosanski Petrovac, ili Bosanska Krupa vaš argument da Bočnjaci treba da promjenu ime u Bosanci, ….. moram reci u najmanju ruku neobičan.
Pa neće se valjda zvati Bošnjački Petrovac ili Bošnjačka Krupa….kad u tim gradovima naše države Bosne I Heregovine žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Jevreji, Romi i mnogi drugi…
Evo malo dokumenata…
Srednji vijek (Bošnjani)
-Povelja Kulina bana (1189) – termin Bošnjani kao političko-pravni subjekt srednjovjekovne Bosne.
-Povelja bana Mateja Ninoslava (1232–1235) – Bošnjani navedeni kao nosioci prava i obaveza.
-Statuti Dubrovačke Republike – česti zapisi o Bošnjanima kao posebnim trgovcima i diplomatama.
-Papinska pisma (13. stoljeće) – Bošnjani spominjani u kontekstu vjerskih i političkih odnosa.
-Bizantski izvori – bilježe Bošnjane kao poseban narod u unutrašnjosti Balkana.
-Stećci – epitafi – termin Bošnjanin direktno uklesan u nadgrobnim natpisima.
Osmanski period (Bošnjaci)
-Osmanski defteri (15–16. stoljeće) – Bošnjaci evidentirani kao posebna društvena i vojna skupina.
-Putopisi Evlije Čelebije – jasno razgraničenje Bošnjaka od drugih naroda.
-Osmanski vojni zakoni – Bošnjaci navedeni kao graničari Carstva.
-Hasan-paša Predojević – Bošnjak, jedan od najznačajnijih vojskovođa.
19. stoljeće (Bošnjaci)
-Ustanak protiv Omer-paše Latasa – otpor bošnjačkog plemstva.
-Putopisi zapadnoevropskih autora – Bošnjaci kao poseban narod (Bochnaken, Bosniaken).
Savremeni međunarodni kontekst (Bošnjaci)
-Presude ICTY (Haag) – Bošnjaci imenovani kao zaštićena nacionalna grupa.
-Presuda ICJ (2007) – genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
-UN rezolucije i izvještaji – termin Bosniaks / Bošnjaci.
-Evropski parlament – dokumenti o pravima Bošnjaka.
-Međunarodni akademski radovi – Bošnjaci kao autohtoni evropski muslimanski narod.
-Dijaspora (SAD, EU) – Bošnjaci kao priznate etničke zajednice.
-UNESCO i stećci – povezani s identitetom Bošnjana.
(Esad Boškailo, dr. med., psihijatar je i vanredni klinički profesor psihijatrije na Univerzitetu Arizona and Creighton Medical School, te asistent profesor na Mayo Medical School u Arizoni. Preživio je šest koncentracionih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini (1993–1994), što je duboko oblikovalo njegov profesionalni i humanistički rad.
Godine 2012. dodijeljena mu je Robert H. Kirshner Award for Global Activism.
Godine 2014. izabran je za predsjednika Bosanskohercegova
Godine 2016. Phoenix Business Journal proglasio je dr. Boškaila jednim od dobitnika priznanja Health Care Heroes.
Godine 2018. dobio je priznanje Bosana Do-Gooder of the Year Award, koje dodjeljuje Bosana Foundation.
Njegov klinički i akademski angažman usmjeren je na liječenje traume, PTSP-a i dugoročnih psiholoških posljedica nasilja, kao i na edukaciju studenata i mladih ljekara. Koautor je knjige Wounded I Am More Awake: Finding Meaning after Terror, koja je na bosanski jezik prevedena pod naslovom Ranjen i Budan, u izdanju Dobre knjige.
Dr. Boškailo je posvećen zagovornik humanizma, etike sjećanja i borbe protiv nacionalizma i dehumanizacije, kako u medicini tako i u javnom prostoru.)
