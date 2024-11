Dr. Dragan Stevanović: ‘Nakon Sebije Izetbegović na računu KCUS-a ostalo preko 60.000.000 KM, sada slijede milionske tužbe’

Dr. Dragan Stevanović, član privremenog Upravnog odbora KCUS-a, potvrdio je u Danu uživo da je nakon odlaska dr. Sebije Izetbegović, sa mjesta direktorice, na računu Kliničkog centra “ostalo 60 i nešto miliona maraka” i četiri miliona neraspoređene dobiti. Znači plus u odnosu na današnji minus. Ali je istakao kako očekuje da će “uskoro biti pet do šest miliona maraka minusa” zbog tužbi radnika “jer im se nisu poštovala prava”.

– Tužbe su počele pristizati masovno nakon odlaska prethodnog menadžmenta, znamo kakva je situacija bila – poručio je za N1.

Podsjećamo, privremeni Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu jučer je zatražio od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine razrješenje pravne situacije s imenovanjem direktora te institucije. Pozvali su i Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo da se vrate u zakonske okvire.

Iako je bilo najava kako je jučerašnja sjednica ključna za KCUS, ništa epohalno se nije desilo. Sudeći po informaciji za javnost, uglavnom ste se jučer bavili sindikatom i izborom generalnog direktora?

Uglavnom smo se bavili sa nekoliko vrlo važnih stvari, žalbi po konkursima, izmjenama plana javnih nabavki itd. Nisu samo ove dvije tačke. Mediji idu stalno za onim što je atraktivno, ali ne što je suština.

Ranije ste pominjali da imate četiri opcije vezano za imenovanje generalnog direktora KCUS-a. Je li broj mogućnosti sada smanjen?

Mi smo stava da više v.d. ne trebamo imenovati. Mislimo da bi svako rješenje u smislu vršioca dužnosti bilo neproduktivno. Upravni odbor ne može poništiti konkurs, a da ne budemo optuženi za namještanje i korupciju. Dakle, ostaje varijanta da Vlada FBiH poništi rješenje ministra Rimca…

Pominjali ste opciju da se za generalnog direktora imenuje prof. dr. Ismet Gavrankapetanović bez saglasnosti federalnog ministra zdravstva Rimca?

To je jednostavno nemoguće, to bi sud ubrzo osporio i pravili bi pravni vakum bez presedana. To je nikakvo rješenje. Druga varijanta je da ministru predložimo drugoplasiranog kandidata – dr. Pilava i da čekamo 15 dana po Zakonu da nam Rimac dostavi svoju saglasnost ili da odbije. Ako ne dobijemo nikakva odgovor, onda se to po Zakonu smatra prešutnom saglasnošću. Samo Vlada FBiH može poništiti konkurs ako se utvrdi da su grubo narušene procedure.

Koliko je ova situacija otežala stanje u KCUS-u?

Nije otežala funkcionisanje institucije, ali je kreirala jednu ružnu atmosferu. Bavimo se problemo kojim se ne bi trebali baviti. Ulaže se maksimalni napor da KCUS radi i funkcioniše.

Pominje se minus od nekoliko miliona KM?

Minus bi napravila svaka poštena uprava. Radi se o minusu u tekućem poslovanju. KCUS je likvidan i ima preko 50 miliona KM na svojim računima.

Je li tačno da je dr. Sebija Izetbegović, kada je otišla sa mjesta direktorice, u kasi KCUS-a ostavila 40 miliona KM?

Ostalo je 60 i nešto miliona maraka, a četiri miliona neraspoređene dobiti kroz svih ovih osam godina. Znači plus u odnosu na današnji minus. Ali moram reći da će biti pet do šest miliona minusa zbog tužbi radnika jer im se nisu poštovala prava. Tužbe su počele pristizati masovno nakon odlaska prethodnog menadžmenta, znamo kakva je situacija bila. Očekujemo još tužbi. Radnicima se ostalo dužno i traže taj novac.

(N1)