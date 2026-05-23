Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) doprinio njegovoj odluci da prije vremena napusti tu funkciju, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Christian Schmidt, njemački konzervativni političar koji tu dužnost obavlja od augusta 2021. godine, objavio je 12. maja da podnosi ostavku, kazavši da je riječ o ličnoj odluci.

Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog dnevnog lista “Augsburger Allgemeine” da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci.

Iako je kazao da ne zna kakav je lični stav Trumpa o tom pitanju, dodao je “da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz SAD-a”.

U danas objavljenom intervjuu, Schmidt je naveo da je želio spriječiti da institucija visokog predstavnika bude “narušena ovom raspravom”, čija mu pozadina nije u potpunosti jasna.

Visoki predstavnik raspolaže značajnim ovlastima za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je okončan rat u BiH. Ured visokog predstavnika ima ovlasti da smjenjuje izabrane zvaničnike, donosi zakone i uspostavlja nove institucije.

Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koje je usvojio RS, a koji su, po ocjenama međunarodne zajednice, bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za otcjepljenje tog entiteta.

Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani i s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući i gasovod iz Hrvatske prema BiH.

– To pitanje jeste imalo određenu ulogu, ali ja nikada nisam bio protiv tog projekta – rekao je Schmidt.

Naglasio je da je izgradnju plinovoda iz Hrvatske prema BiH inicirala Evropska unija (EU) da bi se smanjila zavisnost Bosne i Hercegovine od ruske nafte i gasa.

Schmidt je još kazao da ga posebno iznenađuje činjenica da EU nije uspjela realizirati izgradnju tog plinovoda evropskim sredstvima, zbog čega se BiH sada oslanja na američku podršku, pri čemu, kako je naveo, Amerikanci djelimično nastupaju i sa vlastitim idejama, prenosi DPA.

