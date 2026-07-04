Ovakve poruke imaju poseban odjek i u Bosni i Hercegovini, kao i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, gdje su sjećanja na komunistički sistem i njegove političke transformacije još uvijek predmet žestokih rasprava. Dok Trump koristi ove teške istorijske termine za unutrašnja politička razračunavanja u Americi, analitičari u regionu pažljivo prate kako će se radikalna promjena američke retorike odraziti na globalnu stabilnost.

Od sijalice i rodea do izuma klima-uređaja