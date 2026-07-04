Donald Trumpa povodom 250 godina Amerike : Nova prijetnja veća od Pearl Harbura i terorističkih napada
Američki predsjednik Donald Trump održao je žestok i prilično neobičan govor u Nacionalnom memorijalnom centru Mount Rushmore povodom velike 250. godišnjice Dana nezavisnosti SAD-a. Predsjednik Amerike je iskoristio ovaj istorijski trenutak da pošalje brutalne poruke političkim protivnicima, ali je istovremeno u svom prepoznatljivom stilu uspio spojiti naizgled nespojive teme. Od smrtnih geopolitičkih prijetnji, preko izuma klima-uređaja, pa sve do javnog žaljenja što mu nikada nije dodijeljena Nobelova nagrada, Trumpov nastup je odmah zapalio društvene mreže širom svijeta.
Nova prijetnja veća od Pearl Harbura i terorističkih napada
Trump je u svom obraćanju naglasio da je američka sloboda, kao najstarija republika na planeti, ponovo pod direktnim udarom radikala i ekstremista. On je poslao dramatično upozorenje naciji, tvrdeći da se unutar države ponovo budi opasna ideologija koja želi uništiti ustavni poredak i tradiciju 4. jula.
“Komunizam predstavlja smrtnu prijetnju američkoj slobodi. To je najveća prijetnja našoj zemlji – veća od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, Pearl Harbura, pa čak i napada 11. septembra. Nećemo dozvoliti da nam se to desi. Taj sistem je u prošlom vijeku odnio 100 miliona života. To je ideologija masovne krađe, masovne kontrole, masovnih laži i masovnih ubistava”, oštar je bio američki predsjednik.
Ovakve poruke imaju poseban odjek i u Bosni i Hercegovini, kao i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, gdje su sjećanja na komunistički sistem i njegove političke transformacije još uvijek predmet žestokih rasprava. Dok Trump koristi ove teške istorijske termine za unutrašnja politička razračunavanja u Americi, analitičari u regionu pažljivo prate kako će se radikalna promjena američke retorike odraziti na globalnu stabilnost.
Od sijalice i rodea do izuma klima-uređaja
Nakon teških političkih kvalifikacija, govor je poprimio potpuno neočekivan tok kada je predsjednik počeo nabrajati istorijska dostignuća američke nacije. Trump je naglasio da su Amerikanci stvorili moderni svijet, povezujući izume visoke tehnologije sa stvarima iz svakodnevnog života i pop kulture.
Žestok šamar Iranu i Venecueli pred očima svijeta
Na samom kraju, američki lider se pohvalio brutalnom vojnom nadmoći i vanjskopolitičkim uspjesima koje je njegova administracija ostvarila u proteklom periodu. On tvrdi da je Amerika ponovo zadobila potpuno poštovanje svjetskih kraljeva, premijera i predsjednika koji su se, prema njegovim riječima, prije samo nekoliko godina otvoreno smijali Sjedinjenim Državama.
“Pobijedili smo Venecuelu za jedan dan i žestoko smo uzdrmali Iran. Očajnički žele dogovor, silno ga žele. Dali smo im sedmicu pauze zbog sahrane jer smo mi dobri ljudi. Zapamtite ovo: uživamo poštovanje kakvo nema nijedna druga nacija na svijetu. Nakon 250 godina, američki san i dalje živi, a naša zastava se vijori ponosnije nego ikada prije. Mi ne možemo biti poraženi”, zaključio je Donald Trump.
(Kliker.info-N1)
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