Donald Trump zaprijetio : Svaka zemlja koja posluje s Iranom plaćat će carine od 25 posto

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uvođenje carine od 25 posto svim državama koje nastave poslovati s Islamskom Republikom Iran, uz poruku da mjera stupa na snagu odmah. Ovu odluku Trump je saopćio bez dodatnih tehničkih objašnjenja, naglašavajući da će se odnositi na svaku zemlju koja održava trgovinske odnose s Teheranom.

„Svaka zemlja koja posluje s Islamska Republika Iran plaćat će carinu od 25%, s trenutačnim stupanjem na snagu“, izjavio je Trump.

Američki predsjednik nije precizirao kako će se carine provoditi u praksi, niti je naveo da li će obuhvatiti sve oblike trgovine ili samo određene sektore. Također, zasad nema informacija o eventualnim izuzecima ili prijelaznom periodu za države koje imaju postojeće ugovore s Iranom.

Trumpova izjava dolazi u trenutku pojačanih političkih i sigurnosnih napetosti u vezi s Iranom, kao i u kontekstu aktuelnih protesta u toj zemlji. Ovakav potez uklapa se u raniju politiku američke administracije koja je više puta najavljivala dodatni ekonomski i politički pritisak na iranske vlasti, s ciljem ograničavanja njihovog međunarodnog utjecaja i pristupa globalnim tržištima.

Za sada nije poznato kako će na ovu najavu reagirati ključni trgovinski partneri Irana, niti da li će mjera izazvati šire posljedice po globalne ekonomske tokove.

