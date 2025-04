Donald Trump za Time : Ukrajina je kriva za rat, a Krim ostaje ruski

Američki predsjednik Donald Trump dao je nove izjave o pregovorima za okončanje rata u Ukrajini. U intervjuu za magazin Time, koji je upravo objavljen, a obavljen 22. aprila , Trump je optužio Ukrajinu za početak rata.

“Mislim da je ono što je uzrokovalo početak rata bilo kad su Ukrajinci počeli govoriti o pridruživanju NATO-u”, rekao je Trump.

Prema pisanju medija, mirovni planovi koje Trump zagovara uključuju predaju otprilike 20 posto ukrajinskog teritorija Vladimiru Putinu.

Trump je za Time također izjavio da će “Krim ostati ruski” referirajući se na poluotok koji je Rusija ilegalno anektirala 2014. godine.

U nastavku prenosimo transkript dijela Trumpovog intervjua za Time u kojem govori o ratu u Ukrajini.

Rekli .ste da biste završili rat u Ukrajini prvog dana

Rekao sam to figurativno, rekao sam to kao pretjerivanje da bih naglasio poantu, i znate, naravno da to lažne vijesti iskrivljuju. Očito je ljudima jasno da je to bilo rečeno i u šali, ali i da sam mislio ozbiljno da će biti okončan.

Pa zašto to toliko traje? Kada mislite da će biti okončan?

Mislim da ne traje dugo. Pogledajte, ja sam ovdje tek tri mjeseca. Ovaj rat traje već tri godine. To je rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja predsjednik. To je Bidenov rat, ne moj. Ja s tim nemam nikakve veze. Taj rat se nikada ne bi dogodio. Putin ga nikada ne bi pokrenuo. Taj rat se nikada ne bi dogodio. Šesti oktobar se ne bi dogodio. Sedmi oktobar se ne bi dogodio. Nikada se ne bi dogodilo. A vi onda kažete, zašto to traje toliko? Čuješ li ovo, Steve? Rat bjesni već tri godine. Ja sam tek došao, a vi pitate zašto to traje toliko?

Mislite li da je mir još uvijek moguć dok je Putin predsjednik?

Mislim da je mir moguć. Pitate me ako je Putin još predsjednik?

Da, može li biti mira ako je Putin predsjednik Rusije?

Mislim da sa mnom kao predsjednikom, to je moguće, čak vrlo vjerojatno. Ako je netko drugi predsjednik, nema šanse.

Mislite li da Putin može pristati na mir?

Da, mislim da hoće. Mislim da bi Putin to radije riješio na drugi način. Mislim da bi najradije jednostavno uzeo cijelu stvar. I mislim da zbog mene, vjerujem da sam ja jedini koji može to dogovoriti. I mislim da smo već daleko stigli. Imali smo jako dobre razgovore i vrlo smo blizu dogovora. I ne vjerujem da bi itko drugi mogao postići taj dogovor.

Vjerujete li da je mir moguć dok je Zelenski predsjednik Ukrajine?

Da, vjerujem. On je sada predsjednik i mislim da ćemo postići dogovor.

Treba li Ukrajina odustati od nade da će ikada ući u NATO?

Mislim da nikada neće moći ući u NATO. Mislim da je to, od prvog dana, mislim da je to uzrokovalo rat. Kad su počeli govoriti o priključenju NATO-u. Da to nije bilo spomenuto, šanse da se rat ne dogodi bile bi mnogo veće.

Treba li Krim pripasti Rusiji? Treba li Rusija zadržati Krim?

Pa, Krim je otišao Rusiji. Predao im ga je Barack Hussein Obama, a ne ja. Ali kad to kažemo, hoće li ga Ukrajina uspjeti vratiti? Tamo su Rusi, tamo su njihove podmornice bile puno prije nego što govorimo, godinama. Ljudi tamo uglavnom govore ruski. Ali to je dao Obama. To nije dao Trump. Bi li mi to bilo oduzeto kao Obami? Ne, to se ne bi dogodilo. Da sam ja bio predsjednik, Krim ne bi bio uzet.

Bi li vam bilo prihvatljivo u okviru dogovora da Krim i četiri druge regije koje je Rusija uzela od Ukrajine budu pripojene Rusiji?

Krim će ostati ruski. Moramo govoriti samo o Krimu jer se uvijek on spominje. Krim će ostati s Rusijom. I Zelenski to razumije, i svi to razumiju. Tamo su već dugo. Tamo su bili prije Trumpa. Opet, ovo je Obamin rat. Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Ja ga zovem ratom koji se nikada nije trebao dogoditi.

Govorili ste o poboljšanju odnosa s Moskvom. Vodi li se išta u vezi s Rusijom izvan Ukrajine?

Ne.

Na primjer, o nuklearnom oružju ili testiranju?

Ali ako se postigne dogovor, vidim mogućnost da surađujemo i s Ukrajinom i s Rusijom kao državama.

(Kliker.info-Index)