Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Financial Times (FT) objavljenom u nedjelju da želi “uzeti naftu u Iranu” te da bi američke snage mogle zauzeti otok Harg, središte iranskog izvoza nafte, prenose Reuters i BBC.

“Da budem iskren, najdraže bi mi bilo uzeti naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD-u kažu: ‘Zašto to radite?‘. Ali to su glupi ljudi”, rekao je američki predsjednik za FT.

Taj bi potez mogao značiti zauzimanje Harga, signalizirao je Trump.

“Možda ćemo zauzeti otok Harg, a možda nećemo. Imamo puno opcija”, kazao je Trump u intervjuu, istaknuvši da bi zauzimanje značilo i dugoročniji ostanak američkih snaga na otoku, prenosi BBC.

Na pitanje o iranskim obrambenim snagama na otoku, američki predsjednik izjavio je da misli da “nemaju nikakvu obranu”.

“Mogli bismo ga (Harg) zauzeti vrlo lako”, kazao je Trump.

Predsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je još 3.500 američkih vojnika pristiglo na Bliski istok dok rastu strahovanja da bi daljnja eskalacija mogla američke snage izložiti iranskim napadima,

Trump je dodao da neizravni pregovori između SAD-a i Irana preko pakistanskih “izaslanika” dobro napreduju, ali odbio je komentirati je li skoro primirje moguće.

“Dogovor bi mogao biti postignuti prilično brzo”, rekao je američki predsjednik u intervjuu, prema izvješću BBC-a.

Već sredinom ožujka američke snage izvele su veliki ciljani napad na Harg, pogodivši preko 90 iranskih vojnih meta, izvijestilo je tada Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

Otok je od Hormuškog tjesnaca udaljen oko 500 kilometara prema sjeverozapadu, a na njemu je smješten najveći iranski naftni terminal preko kojeg Teheran izvozi 90 posto svoje nafte.

