Donald Trump: ‘Venezuela predaje Sjedinjenim Državama 30 do 50 miliona barela nafte!‘

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak navečer da će Venezuela predati Sjedinjenim Državama 30 do 50 milijuna barela nafte, koja će biti prodana po tržišnoj vrijednosti, a prihod će kontrolirati SAD.

Trump je na Truth Socialu rekao da će privremene vlasti u Venezueli predati “sankcioniranu naftu” .

SAD će prihod iskoristiti „za dobrobit naroda Venezuele i Sjedinjenih Država!“, napisao je.

Ministar energetike Chris Wright dobio je naredbu da “odmah izvrši ovaj plan”. Nafta će “biti prevezena skladišnim brodovima SAD-a i dovedene izravno na istovarne dokove u Sjedinjenim Državama”, istaknuo je Trump.

Visoki dužnosnik administracije, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je ya CNN da je nafta već proizvedena i spremna za istovar. Većina je trenutno na brodovima i sada će ići u američke pogone u Zaljevu na rafiniranje.

Iako 30 do 50 milijuna barela nafte zvuči kao puno, Sjedinjene Države su proteklog mjeseca trošile nešto više od 20 miliona barela nafte dnevno, piše CNN.

Venezuelanska nafta trenutno se trguje po cijeni od 55 dolara po barelu, pa ako Sjedinjene Države uspiju pronaći kupce koji su spremni platiti tržišnu cijenu, od prodaje bi mogle prikupiti između 1,65 i 2,75 milijardi dolara.

Venezuela je stvorila značajne zalihe sirove nafte otkako su Sjedinjene Države započele svoj naftni embargo krajem prošle godine.

Nafta gotovo sigurno dolazi i iz skladišta na kopnu i iz nekih zaplijenjenih tankera koji su prevozili naftu, navodi CNN.

Nije jasno u kojem će vremenskom razdoblju Venezuela predati naftu Sjedinjenim Državama.

Visoki dužnosnik administracije rekao je da će se prijenos dogoditi brzo jer je venezuelska sirova nafta vrlo teška, što znači da se ne može dugo skladištiti.

(Kliker.info-Jutarnji list)